Jeux de 2028 à Los Angeles: le Comité international olympique ouvre ses portes à cinq nouveaux sports

Le Comité international olympique (CIO) a entériné, lundi à Bombay en Inde, lors de la 141e session de l’instance l’entrée en scène de cinq nouveaux sports tel que souhaité par le comité des Jeux 2028 de Los Angeles.

Quoi de mieux que de confirmer la venue du cricket qui est très populaire en Inde, pays qui a déposé, samedi, sa candidature pour présenter les Jeux de 2036. L’Inde est le plus gros pays au monde qui n’a jamais accueilli les Jeux. À Los Angeles, le cricket sera disputé sous la forme écourtée dite T-20.

Le baseball/softball, le squash, le flag football et la crosse ont aussi été admis aux Jeux de Los Angeles. Le CIO a aussi confirmé le retour du pentathlon moderne et de l’haltérophilie tout en laissant le sort de la boxe en suspens tout en précisant qu'elle souhaite le maintien du noble art.

Champion canadien en squash au cours des trois dernières années, David Baillargeon est très heureux que son sport fasse finalement son entrée dans le giron olympique. «On attendait ce moment depuis très longtemps, a-t-il indiqué. Depuis 2012, nous sommes passés près à quelques reprises. C’est un très grand soulagement. Après leur parcours dans la NCAA, plusieurs ne font pas le saut chez les pros parce qu’il n’y a pas beaucoup d’argent et la présence aux Jeux va en motiver plusieurs à continuer.»

Si l’âge d’or du squash et du racquetball dans les années 1980 et 1990 au Québec est terminée, Baillargeon affirme que son sport est en très bonne santé ailleurs dans le monde. «Il y a une effervescence aux États-Unis et ça grossit ailleurs dans le monde, a mentionné celui qui pointe au 41e rang mondial. Pour le moment, ça ne changera pas mon quotidien, mais ça va être différent quand on va s’approcher de 2028. Pour la première fois de ma carrière, je vais participer aux Jeux Panaméricains dans les prochaines semaines au Chili et je veux ramener une médaille à la maison.»

Tableau de 32 joueurs

Ce n’est pas confirmé, mais l’athlète natif de Lévis croit qu’on aura droit à un tableau de 32 joueurs tant chez les hommes que chez les femmes. «Ça va ressembler au tennis et la sélection se fera à partir du classement mondial, a-t-il expliqué. Il y aura aussi un maximum de deux joueurs par pays. L’Égypte est dominante et l’on retrouve sept joueurs dans le Top 10.»

Le chaînon manquant

À Football Québec qui veille au développement du flag football, la décision du CIO est de la musique à leurs oreilles. «C’est Noël au mois d’octobre, a imagé le directeur général Steve Duchesneau. Ça va apporter une grande notoriété mais, surtout, c’est le dernier morceau qui nous manquait pour être reconnu par le Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE) du ministère de l’Éducation. Pour obtenir une aide financière, il fallait être dans le programme olympique.»

Et pour être intégré à la programmation des Jeux du Québec, le sport doit recevoir la reconnaissance du PSDE. «On va faire notre demande dans les prochaines semaines, a confirmé Duchesneau. Par la suite, ce sont les comités organisateurs qui poussent pour l’ajout d’un sport.»

Football Québec envoie des équipes féminines au championnat canadien. Le Québec a remporté les titres U-16, U-18 et senior cette année. «En incluant le flag scolaire dans les écoles secondaires, on compte 13 000 membres et on souhaite développer partout au Québec des ligues civiles au cours des prochaines années comme ça se fait dans d’autres sports. Sport inclusif, nous sommes le nouveau soccer qui avait connu une explosion de membres en raison d’une forte participation des filles.»

Le squash et le flag football n’ont jamais été présentées aux Jeux contrairement aux autres disciplines qui effectueront un retour en 2028. Le baseball/softball a été présent à de nombreuses reprises, dont la plus récente à Tokyo en 2021; le cricket était inclus en 1900 le temps d'un match entre la France et la Grande-Bretagne; et la crosse en 1904 et 1908. La programmation olympique comptera 35 sports en 2028, un sommet historique.