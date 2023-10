La bande... d'hypocrites

Quand je vois ce qui se passe depuis l’attaque sanguinaire en Israël le 7 octobre, je me demande pourquoi certains mots perdent tout leur sens.

Pourquoi deux mots en particulier, «terrorisme» et «viol», sont tout d’un coup bannis du vocabulaire?

Le mot terrorisme

Guy Fournier nous a appris mardi dernier que George Achi, directeur des standards journalistiques du service de l’Information de CBC, avait envoyé une directive aux journalistes dès samedi. «NE FAITES PAS référence aux militants, soldats ou qui que ce soit en tant que “terroristes”. La notion de terrorisme reste fortement politisée».

J’ai demandé à Radio-Canada si une telle directive avait été émise du côté français. Leur réponse: «Comme nous le faisons régulièrement, un rappel des recommandations, des mises en garde et des meilleures pratiques a été transmis à nos employés.

«Radio-Canada ne bannit pas les mots “terrorisme” et “terroriste” de ses ondes. Depuis samedi, ce mot a été utilisé à maintes reprises dans nos reportages, dans nos entrevues avec des citoyens, des experts, des acteurs politiques, entre autres.

«Tout comme CBC, Radio-Canada a toujours incité ses journalistes à faire preuve de prudence lorsqu’ils emploient ces termes qui peuvent donner une impression de partialité».

Une impression de partialité? Vraiment?

Alors pourquoi les animateurs de Radio-Canada utilisent-ils allègrement les termes «islamophobie», «racisme systémique», «extrême-droite»? N’est-ce pas une preuve de «partialité» de leur part? Pourquoi certains termes «fortement politisés» et «idéologiques» sont-ils acceptés et acceptables pour Radio-Canada et pas d’autres?

La réponse de Radio-Canada inclut aussi cette phrase: «À l’instar de médias tels la BBC et l’Associated Press, Radio-Canada estime que toute utilisation de ces mots doit être attribuée à une source précise: à un acteur politique, à un expert, à un chroniqueur, notamment.»

Le problème, c’est que la BBC est critiquée de toutes parts à cause justement de son refus de qualifier le Hamas de terroriste. Un jeune journaliste de 22 ans, Noah Abrahams, a démissionné de la BBC, en guise de protestation contre ce refus de la télé publique britannique.

Des politiciens anglais (dont le ministre des Affaires extérieures) ont aussi confronté en ondes des animateurs de la BBC en leur rappelant que le Hamas n’est pas constitué de «combattants» mais de «meurtriers» et donc, de «terroristes».

Le mot viol

Pourquoi nos féministes québécoises ne crient-elles pas à la «culture du viol» quand des images nous viennent d’Israël montrant une femme démembrée, en petite culotte et soutien-gorge, sur laquelle un prédateur du Hamas jette son crachat? Ou quand on voit les images d’une femme tachée de sang au niveau des fesses, ligotée? Ou quand on apprend, lors des interrogatoires de prisonniers du Hamas capturés par l’armée israélienne, que des enfants ont été violés?

Pourtant, ces mêmes féministes québécoises criaient à la «culture du viol» pour un simple regard insistant. Elles hurlaient au «boys club» quand trois hommes blancs faisaient une annonce économique. Comment est-on passé de «On vous croit» à «On va attendre d’en savoir plus avant de se prononcer»?

Pas de #metoo israélien?

Les indignations des bien-pensants seraient-elles à géométrie variable? Y aurait-il une «géographie de l’offense», selon la latitude où le crime est commis?

Violer rue Berri, c’est un crime. Violer au kibboutz Be’eri, c’est le silence?