La MRC exige des solutions immédiates au Mont-Sainte-Anne

Sans prendre position en faveur ou non du propriétaire actuel RCR, la MRC de La Côte-de-Beaupré exige des solutions immédiates de la part du gouvernement dans le dossier de l’avenir du Mont-Sainte-Anne.

La MRC répète qu’elle veut soutenir la montagne dans la réalisation de son plan d’investissement «essentiel à la vitalité du territoire».

De façon unanime, la mairesse et les maires des municipalités de la Côte-de-Beaupré souhaitent la modernisation des installations du Mont-Sainte-Anne.

Situation particulière

«On veut dire au gouvernement de ne pas oublier que nous sommes là. On comprend qu’il y a plusieurs stations de ski au Québec mais, il y a une situation particulière chez nous», affirme Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien.

M. Lefrançois n’a cependant pas voulu préciser quelle serait la solution idéale pour le Mont-Sainte-Anne. «Ce n’est pas notre rôle. Il faut faire avec les acteurs du milieu. On va les laisser travailler, mais on veut un retour. On veut que ça avance et que ça fonctionne», a-t-il ajouté.

Comme préfet, M. Lefrançois croit toutefois que le plan d’investissement de 550M$ présenté par RCR doit être rapidement considéré par le gouvernement du Québec.

À l’unisson, les membres du Conseil de la MRC demandent à la Sépaq d’être associés à toutes les réflexions concernant le futur de la station, autant pour la station de ski que pour les terrains situés à son pourtour.

Après une fermeture d’un mois la saison dernière en raison de la chute d’une télécabine, aucun changement important n’a été amorcé à la montagne à l’aube de 2024 au Mont-Sainte-Anne.

Selon Yvon Charest, le président des Amis du Mont-Sainte-Anne, le ministre Pierre Fitzgibbon tente de trouver une solution «qui ne passerait pas par une subvention à RCR.»

Québec a reçu le plan

Alors que la vente des abonnements de saison bat son plein pour l’hiver 2023-2024, le propriétaire RCR affirme avoir déposé en juillet dernier son plan d’investissement de 550M$ annoncé en avril.

Ce plan est toujours conditionnel à une participation du gouvernement du Québec. Depuis 20 ans, RCR a déjà annoncé trois plans d'investissements.

Au cabinet du ministre, on confirme avoir reçu le plan d’investissement de RCR pour le Mont-Sainte-Anne, mais il a été impossible d’obtenir des explications.

«Nous ne commenterons pas les étapes de nos discussions. Nous vous tiendrons informés au moment approprié», a-t-on reçu par courriel.

Ce qu'ils ont dit

«Le développement de notre municipalité est bloqué en raison de la situation actuelle. Il est grand temps que le gouvernement se tourne vers nous pour qu’ensemble nous trouvions des solutions immédiates et pérennes.»

- Pierre Renaud, maire de Beaupré

«Le Mont-Sainte-Anne est depuis longtemps une source de fierté pour notre communauté et un attrait incontournable pour les amateurs de plein air, les athlètes et les touristes. Le gouvernement du Québec doit appuyer notre destination au même titre qu’il l’a fait dans d’autres régions du Québec.»

- Mélanie Royer-Couture, mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges

