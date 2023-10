Le danseur québécois Daniel Dory retrouve Ricky Martin pour la tournée «Trilogy»

Après avoir passé les dernières années à danser aux côtés de Cher, Mariah Carey, RuPaul, Lil Nas X et autres Sam Smith, le Québécois Daniel Dory retrouve aujourd’hui Ricky Martin pour la tournée Trilogy, attendue au Centre Bell de Montréal, vendredi.

«J’avais hâte de revenir à Montréal, ça fait si longtemps. Monter sur scène dans ma ville, savoir que j’ai ma famille et mes amis dans la salle, c’est certain que c’est un sentiment spécial, indescriptible», raconte Daniel Dory au bout du fil depuis Toronto, où la tournée Trilogy s’arrête pour deux représentations cette semaine.

Amorcée à Washington le week-end dernier, cette tournée réunit trois superstars latines en un seul et même concert: Ricky Martin, Enrique Iglesias et Pitbull se succèdent sur scène, soir après soir, durant plus de trois heures. En tout, ce sont une quarantaine de titre qui sont interprétés, Daniel Dory s’exécutant ainsi sur les Livin’ la Vida Loca, She Bangs, Shake Your Bon-Bon et autres The Cup of Life.

«On a de nouvelles chorégraphies, de nouveaux costumes, les arrangements musicaux ont été repensés... C’est vraiment un gros show. Et comme chaque chanteur a entre 50 et 60 minutes, ça va vite, c’est très intense. Ça bouge beaucoup, ça tient en forme», indique Daniel Dory en riant.

Complicité renouvelée

La tournée Trilogy est en fait le cinquième contrat du danseur aux côtés de Ricky Martin: dans la dernière décennie, Daniel Dory a fait le tour du monde aux côtés du chanteur latin, en plus d’apparaître dans le clip de la chanson Fiebre, lancé en 2018. Une complicité évidente s’est donc tissée entre les deux hommes au fil des ans.

«Ricky et son équipe sont devenus une deuxième famille pour moi. Il connaît ma mère, c’est un homme qui est très terre-à-terre et fidèle dans ses collaborations. Il m’a donné beaucoup de conseils dans ma vie et ma carrière, je l’apprécie énormément comme artiste et comme personne», explique le danseur de 38 ans.

Photo tirée du compte Twitter (X) de Ricky Martin

Pour l’instant, la tournée Trilogy continuera de sillonner l’Amérique du Nord jusqu’au 11 décembre. Ensuite? D’autres dates ont été évoquées pour 2024, mais rien n’est encore confirmé. Daniel Dory pourra ainsi profiter des Fêtes ici même, à Montréal, auprès des siens.

Soirées parisiennes

Il mettra ensuite le cap vers Paris, où il organise régulièrement des soirées La Fierce au Palais de Tokyo. Entièrement conçus et produits par le Québécois et son partenaire Olivier Croft, ces événements mettent en scène des icônes de la scène drag française et internationale, sous la gouverne de Nicky Doll.

Daniel Dory ne cache d’ailleurs pas son désir d’importer ces soirées dans la métropole dans un avenir plus ou moins rapproché.

«Notre but, c’est de hausser les standards en matière de spectacles de drag queens avec des productions à grand déploiement. J’aimerais vraiment pouvoir emmener ce concept ici et l’utiliser pour mettre de l’avant les artistes de France, mais aussi les reines canadiennes et québécoises», confie-t-il.