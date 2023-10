Le président américain Joe Biden attendu en Israël mercredi

Le président américain Joe Biden est attendu en Israël mercredi pour une visite de solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre, avant de se rendre en Jordanie, a annoncé le secrétaire d'État Antony Blinken.

«Le président réaffirmera la solidarité des États-Unis avec Israël et notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité», a déclaré M. Blinken tôt mardi, à l'issue d'une nuit d'entretiens marathons à Tel-Aviv avec le premier ministre Benjamin Netanyahu.

«Israël a le droit et le devoir de défendre son peuple contre le Hamas et d'autres terroristes et de prévenir de futures attaques», a ajouté le chef de la diplomatie américaine.

AFP

M. Biden «entendra de la bouche d'Israël ce dont il a besoin pour défendre son peuple et nous continuerons à travailler avec le Congrès pour répondre à ces besoins», a-t-il poursuivi.

Il a annoncé que les États-Unis avaient également obtenu des garanties de la part d'Israël concernant l'acheminement de l'aide humanitaire étrangère dans la bande de Gaza sous blocus, au moment où Israël prépare une offensive terrestre contre le territoire gouverné par le mouvement islamiste Hamas.

Joe Biden espère «entendre de la part d'Israël comment il mènera ses opérations de manière à minimiser les pertes civiles et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza d'une manière qui ne profite pas au Hamas», a déclaré M. Blinken.

«À notre demande, les États-Unis et Israël ont accepté d'élaborer un plan qui permettra à l'aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d'atteindre les civils de Gaza», a-t-il expliqué.

Il a indiqué que les deux parties discutaient de la «possibilité de créer des zones pour aider à maintenir les civils hors de danger».

«Nous partageons l'inquiétude d'Israël quant à la possibilité que le Hamas saisisse ou détruise l'aide entrant à Gaza ou l'empêche d'atteindre les personnes qui en ont besoin», a encore déclaré M. Blinken.

«Si le Hamas empêche de quelque manière que ce soit l'aide humanitaire d'atteindre les civils, y compris en saisissant l'aide elle-même, nous serons les premiers à le condamner et nous nous efforcerons d'empêcher que cela ne se reproduise», a insisté le secrétaire d'État.

Joe Biden s'est engagé à faire preuve d'une solidarité sans faille à l'égard d'Israël, qui a subi la pire attaque de ses 75 ans d'histoire. Mais il a également exprimé son inquiétude pour les civils de Gaza.

À l'issue de sa visite en Israël, Joe Biden se rendra à Amman, en Jordanie, où il rencontrera le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a dit lundi un porte-parole de la Maison-Blanche.

Le président «répétera notre conviction que le Hamas ne représente pas la vaste majorité du peuple palestinien, qui est également victime», a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.