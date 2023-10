L’émission «Prière de ne pas envoyer de fleurs» sera adaptée en France et en Belgique

L’émission Prière de ne pas envoyer de fleurs, animée depuis 12 ans par Patrice L’Écuyer à la télé québécoise, sera adaptée en France et en Belgique.

Les droits d’adaptation ont en effet été vendus au studio parisien WeMake Productions afin de proposer des versions sur mesure aux publics français et belge.

L’entente a été annoncée par Amuz Distribution (anciennement ComediHa! Distribution), depuis Cannes, où s’ouvrait lundi le MIPCOM, le marché international des contenus télévisuels.

Produite par Zone3 et diffusée sur ICI Télé, Prière de ne pas envoyer de fleurs permet de griller des personnalités connues alors qu’on prétexte leur mort pour s’amuser à leurs dépens.

«Amuz Distribution est ravie de s’associer à Bouchra Réjani et son studio, WeMake Productions, pour les droits d’adaptation de Prière de ne pas envoyer de fleurs, une émission chérie du public québécois depuis de nombreuses années. Nous avons bien hâte de voir les versions belges et françaises!» a indiqué le vice-président de la distribution internationale d’Amuz Distribution, Alexandre Avon, lundi, dans un communiqué.

«Nous sommes enchantés de mettre la main sur Prière de ne pas envoyer de fleurs pour en faire notre propre version, pour la France et la Belgique. Alexandre Avon et Amuz Distribution sont de formidables partenaires et nous sommes heureux qu’ils nous apportent ce format hilarant, dont la formule éprouvée saura plaire au public, nous en sommes convaincus», a dit la fondatrice et productrice chez WeMake, Bouchra Réjani.

