Des services de la SAAQ actuellement indisponibles

Certains services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) sont actuellement paralysés en raison de «travaux de maintenance» prolongés.

«Des travaux de maintenance sont prolongés et peuvent affecter la disponibilité des services en ligne et dans les points de services, peut-on lire sur la page d’accueil de la SAAQ. Les services reprendront le plus rapidement possible. Des délais supplémentaires sont à prévoir en point de service et au téléphone. Évitez de vous présenter en point de service si vous n'avez pas de rendez-vous. Nous sommes désolés des inconvénients que cela pourrait causer».

Nos services ne sont pas disponibles pour le moment en raison de travaux de maintenance qui doivent se prolonger. Les efforts sont déployés pour un retour à la normale le plus rapidement possible. Nous sommes désolés des inconvénients. — SAAQ (@SAAQ) October 16, 2023

Au moment d’écrire ces lignes, les travaux n’étaient toujours pas terminés. La SAAQ a aussi publié sur la plateforme X à 9h25, précisant que des «efforts étaient déployés pour un retour à la normale le plus rapidement possible».