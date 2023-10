«Marvel’s Spider-Man 2»: PlayStation offre le meilleur jeu de superhéros jamais créé

Avec ses combats grisants, son intrigue prenante et ses graphismes spectaculaires, Marvel’s Spider-Man 2 n’est pas simplement l’aventure de l’homme-araignée la plus réussie; c’est aussi le meilleur jeu de superhéros jamais offert. Rien de moins.

Marvel nous avait soufflé, en 2020, avec le premier chapitre des aventures de Spider-Man destinées à la nouvelle génération de consoles PlayStation. La technologie de la PS5 permet non seulement un rendu visuel plus réaliste que jamais, mais les fonctions de la manette DualSense – nommément le retour haptique et les gâchettes adaptatives – rendent l’expérience infiniment plus complète et immersive.

Et aujourd’hui, on pousse l’utilisation de ces éléments au niveau supérieur avec Mavel’s Spider-Man 2, forcément le jeu PS5 le plus attendu de l’année. La barre a beau avoir été haute, elle est aisément surpassée. Un constat qui s’impose dès les premières minutes de l’aventure.

Photo fournie par Sony Interactive Entertainment

Pour novices et habitués

Car l’homme-araignée affiche ses couleurs immédiatement, entraînant le joueur dans le feu de l’action dès le lancement d’une nouvelle partie. On repasse en revue les principales mécaniques de contrôle dans un combat effréné contre l’Homme-sable permettant aux novices de s’y initier tout en rafraîchissant la mémoire des habitués, sans leur imposer une série de tutoriels barbants. Une brillante idée.

Ce nouveau chapitre reprend rapidement l’intrigue où le premier jeu l’avait laissée, nous replongeant en plein cœur de New York, où de nouvelles menaces rôdent. Mais cette fois-ci, Mile Morales pourra compter sur l’aide de Peter Parker pour faire face à une série de vilains bien connus, dont Kraven, le Lézard et Venom. Tout au long de son aventure, le joueur alternera donc entre les deux héros, chacun disposant de gadgets et d’aptitudes différents. Résultat: une expérience diversifiée et des combats moins propices à devenir redondants.

Photo fournie par Sony Interactive Entertainment

Il faut dire qu’en déployant son intrigue dans un monde ouvert, Marvel’s Spider-Man 2 évite qu’elle ne devienne linéaire ou répétitive. Le joueur peut ainsi vaquer à ses différentes missions dans l’ordre souhaité, comme il peut les mettre de côté le temps d’explorer les différents secteurs de la Grosse Pomme, de Brooklyn à Queens, en passant par le Chinatown ou par un détour dans Central Park.

Effervescence new-yorkaise

C’est d’ailleurs dans cette deuxième avenue qu’on peut apprécier toute la minutie ayant été déployée afin de recréer toute l’effervescence de la métropole américaine, qu’on parcourt ici d’un bout à l’autre à pied, ou dans les airs. En plus de pouvoir se balancer au bout de sa toile, Spider-Man est dorénavant doté d’un tout nouveau mécanisme de déplacement: les delta-toiles. Celles-ci lui permettent de voguer au-dessus des gratte-ciel, planant au gré des courants d’air. C’est plus rapide, c’est extrêmement fluide. Et ça permet d’admirer les paysages à couper le souffle, franchement impressionnants.

On a été surpris de voir le nombre d’heures de jeu consacrées à combattre les crimes de New York aux commandes des héros en collants: plus d’une vingtaine. En un mot, on n’a pas vu le temps passer. Et on sait pertinemment que Marvel’s Spider-Man 2 nous en réserve encore plusieurs dizaines, qu’on savourera assurément avec autant d’appétit.

Bref, un must pour tous les fans... et quiconque possède une console PS5.

Marvel’s Spider-Man 2 ✭✭✭✭ 1/2