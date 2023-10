Meurtre à Cacouna: le Québec «doit être mieux équipé pour faire face aux cas comme ça»

L’homme qui aurait tué son voisin dans des circonstances troubles à Cacouna la semaine dernière pourrait s’être buté au «lourd» système de prise en charge des personnes souffrant psychologiquement, juge une avocate spécialisée en la matière.

Steve Chassé affirmait lui-même en ligne souffrir d’une «grave dépression», qu’il prenait des médicaments et tenait des propos inquiétants et décousus sur les réseaux sociaux. Il aurait tué et décapité son voisin pour ensuite se barricader dans son logement pendant 24 heures.

Une histoire qui attriste Me Catherine Lapointe, avocate à l’aide juridique spécialisée dans les dossiers de santé mentale.

«Ce n’est pas nouveau», lâche-t-elle en entrevue avec Le Journal. «Moi-même, j’ai beaucoup de personnes qui m’écrivent carrément en psychose pour obtenir de l’aide.»

Or, cette aide, selon Me Lapointe, serait excessivement difficile à obtenir.

«On dit aux gens de faire des requêtes pour une évaluation psychologique, mais le mécanisme est trop lourd», déplore l’avocate.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI (TOMA ICZKOVITS)

Me Catherine Lapointe demande carrément une modernisation de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

Cette loi balise la garde par un établissement de santé des personnes dont l’état mental présente un danger.

«Le critère de danger immédiat est trop strict», estime Me Lapointe.

L’avocate déplore également le « manque flagrant de ressources » pour prendre en charge les personnes dont la santé psychologique peut représenter un risque.

«Ça nous prend plus de gens du milieu, plus de criminologues dont le travail est très important pour justement déterminer le degré de dangerosité d’une personne. Ça nous prend plus de psychiatres», énumère-t-elle.

Des données compilées par Le Journal illustraient les longs délais auxquels devaient faire face les personnes cherchant de l'aide psychologique dans les régions du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, il faut attendre en moyenne 82 jours pour une aide de « première ligne » et 158 jours pour un service spécialisée de « deuxième ligne ».