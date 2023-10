Mon enfant de 10 ans magasine son école préférée

À chaque automne, nous sommes témoins des manœuvres des écoles publiques et des écoles presque publiques (certains diront privées) afin d’attirer les petits clients potentiels.

Dans le but de les inviter à une séance de shopping lors d’un événement portes ouvertes, l’école entreprise trouve le moyen de rejoindre les enfants payants de 10 ou 11 ans.

Pourtant, la Loi sur la protection du consommateur interdit la publicité à but commercial destinée aux enfants de moins de 13 ans.

Je sais. Les écoles sont des OSBL.

Mais la question se pose: pourquoi est-il socialement acceptable de dépenser l’argent du peuple pour la promotion des écoles?

C’est un peu comme si plusieurs succursales de la SAQ dépensaient des centaines de milliers de dollars dans une guerre fratricide afin de me convaincre que leur espace Cellier est meilleur que celui des voisins.

Solution miracle

Récemment, La Presse nous apprenait que le centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) souhaite endiguer le phénomène du magasinage.

Et comment le CSSDM compte régler l’effet de la concurrence?

En offrant à ses clients des programmes pédagogiques particuliers (PPP) dans toutes les écoles.

C’est aussi une volonté du gouvernement.

En effet, au printemps 2022, les ministres Charest et Roberge annonçaient un investissement total de 29,5 M$ afin d'augmenter l'offre et l'accessibilité des PPP. Depuis son arrivée, Bernard Drainville insiste sur l’importance d’augmenter leur nombre dans les écoles secondaires publiques.

Cette multiplication des PPP dans nos écoles est, à l’origine, une idée intéressante. On veut motiver les jeunes et les garder à l’école.

Qui peut être contre la vertu? ( Quoique le CSE avait déjà un doute en 2007... )

Mirage

N’en déplaise à certains, le choix de la diversification dans l’optique de combler la clientèle comporte plusieurs effets pervers.

D’abord, l’idée relègue l'importance d’une culture générale au 2e rang. Le message actuel est le suivant: apprendre, c'est plate! Même s'il y a des matières obligatoires, TON CHOIX t'aidera à supporter cette torture. Nous t’offrons une VRAIE raison d'aller à l'école.

Également, une offre bonifiée ne règle en rien le principal enjeu qui mine le réseau des écoles publiques, soit la composition de la classe. Plusieurs écoles offrent déjà des PPP non contingentés et à coûts nuls. Vous irez enseigner dans ces classes, juste pour le plaisir. Les difficultés d’apprentissage, les troubles du comportement, la faible motivation et l’échec y sont toujours surreprésentés.

Enfin, il faut avoir une vision assez naïve de la consommation des services «éducatifs» pour croire que la multiplication de l’offre enrayera le magasinage.

Dans plusieurs familles ayant les moyens de leurs ambitions, c’est l’enfant qui décide de son magasin préféré. On visite diverses succursales pour offrir un choix à notre progéniture.

Quand un client de 11 ans a autant de pouvoir, il ne faut surtout pas se surprendre de constater, quelques années plus tard, l’accumulation des plaintes au service à la clientèle.

La reconnaissance de notre autorité, on peut toujours y rêver.