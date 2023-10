Nourrir le Québec et habiter le territoire avec la souveraineté alimentaire

Au Québec, en 2023, je n’arrive pas à croire que deux des trois besoins matériels les plus essentiels peinent encore à être comblés: un toit sur la tête et de quoi s'alimenter décemment, alors même qu'ils sont à la base de la célèbre pyramide de Maslow.

Le Québec a de puissants leviers pour agir sur ces questions: il est urgent de se doter d’une vraie politique de souveraineté alimentaire arrimée à une politique nationale d’habitation du territoire.

Chaque jour, l’État sert des centaines de milliers de repas dans ses institutions. Et si manger local du CPE au CHSLD devenait une nouvelle priorité nationale? Offrir les meilleurs aliments possibles aux plus vulnérables: les enfants, les aînés et les malades, en plus de choisir notre agriculture locale. Une vraie politique nationale qui prendrait en charge les cafétérias d’écoles, soulageant les familles des coûts des boîtes à lunch, et qui s’assurerait que nos enfants aient le ventre plein pour apprendre.

Agriculture

L’agriculture est le secteur le plus structurant pour les régions du Québec. Très difficile de la délocaliser. Ce métier exige une présence quasi continue et une fusion quotidienne avec la météo. C’est le moyen le plus efficace d’habiter le territoire, de garantir une économie locale et le maintien des services de proximité comme les écoles. Un véritable antidote au «fly-in fly-out» qui déstructure complètement notre ruralité. Elle fabrique des paysages en nous nourrissant trois fois par jour durant toute l’année.

Pensons-y, que serait le Québec sans nos fromages, nos petits fruits, notre sirop d’érable qui font notre fierté? Que serait notre territoire sans sa grande courtepointe qui se colore chaque automne quand la saison achève?

Si nous décidons de choisir notre agriculture, nous ne pourrons pas nous résoudre à la laisser vivotante et à la merci des grands marchés mondiaux. Il faudra investir pour la rendre la plus locale possible. D’abord, en protégeant nos terres agricoles des intérêts spéculatifs pour qu’elles servent d’abord à notre relève. Ensuite, nous aurons besoin d’infrastructures de transformation décentralisées à la grandeur du territoire: un réseau d’abattoir public, des laiteries, huileries et meuneries pour moudre le blé et floconner l’avoine.

Milieux de vie

Nous aurons besoin de monde pour qu’elle se déploie. Pour repeupler ces rangs qui repoussent en friche là où des milliers de familles ont déjà écrit un bout de notre récit national. Remettre la vie qui déborde ailleurs dans les maisons abandonnées et les vestiges d’un chapitre de notre histoire où l’État a manqué de courage et de persévérance pour soutenir ceux qui ont fabriqué de la terre avec rien. Nous aurons besoin de prendre soin de nos agriculteurs.

L’habitation du territoire est décisive: soit nous en faisons des régions de véritables milieux de vie avec des économies et des services que l’on souhaite les plus vivants possible, soit nous les laissons se vider et devenir de simples lieux touristiques, ce qui correspond à les laisser devenir des zones d’extraction.

Ce projet est gagnant sur tous les fronts: pour la santé de nos plus vulnérables; pour le maintien, le développement et le dynamisme de notre territoire rural; pour l’environnement et pour notre résilience alimentaire collective.

Voilà ce qu’il est urgent de faire, et ce que je m’engage à mettre de l’avant en tant que future co-porte-parole de Québec solidaire.

Émilise Lessard-Therrien

Ancienne députée solidaire de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et

candidate au poste de co-porte-parole de Québec solidaire