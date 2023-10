Ottawa suggère aux Canadiens de quitter le Liban tant qu’il reste des vols commerciaux

Signe que les choses pourraient continuer à s’envenimer au Moyen-Orient, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly suggère aux ressortissants canadiens se trouvant au Liban de quitter le pays «tant que des vols commerciaux sont encore disponibles».

«Alors que la crise à Gaza, en Cisjordanie et en Israël se poursuit, la situation sécuritaire dans la région devient de plus en plus volatile», a-t-elle écrit dans un micromessage sur X, lundi.

Il se trouverait 14 500 citoyens canadiens et résidents permanents au Liban à l’heure actuelle.

Le pays des cèdres partage le sud de sa frontière d’environ 130 kilomètres avec Israël.

Cette frontière le théâtre d’échanges de tirs et de roquettes entre le Hezbollah, organisation armée islamiste basée au Liban, et les forces armées israéliennes.

Ces échanges ont pris de la vigueur dimanche et se poursuivaient toujours lundi, ce qui fait craindre une escalade entre les deux pays et un débordement du conflit dans la région en entier.

Affaires mondiales Canada a confirmé la mort de cinq Canadiens depuis l’attaque lancée par le Hamas sur Israël.