«Ouvrir un refuge, ça ne se fait pas en quinze jours»: Montréal n'a pas réussi à relocaliser un refuge pour sans-abri sur le point de fermer

À quinze jours de la fermeture, Montréal n’a pas trouvé d’endroit pour relocaliser les sans-abri hébergés au refuge du Complexe Guy-Favreau, dans le Quartier chinois.

« Ouvrir un refuge, ça ne se fait pas en quinze jours. Ça prend du personnel, des compagnies de nettoyage de lit», a dénoncé mardi le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’itinérance, Benoit Langevin, lors du conseil municipal.

À la mi-août, la Ville a confirmé que le refuge fermerait ses portes le 31 octobre en raison de travaux dans le Complexe, près du Palais des congrès.

« Ça fait deux mois qu’on est au courant », a pesté le conseiller Langevin à la période de questions du conseil mardi.

L’élu d’Ensemble Montréal estime que le déménagement aurait dû être mieux planifié alors que l’hiver approche.

« On travaille avec toutes les parties prenantes pour trouver la solution, on a des pistes qui seront communiquées en temps et lieu. On travaille à éviter un bris de service. On sait que les besoins sont réels, que le refuge est nécessaire », s’est contentée de répondre la responsable de l’itinérance à l’administration Plante, Josefina Bianco.

Critiques

Le centre d’hébergement d’urgence avait ouvert ses portes à la fin de l'année dernière, dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Depuis, la présence d’itinérants et toxicomanes a suscité de nombreuses critiques et plaintes des résidents et des commerçants du Quartier chinois.

Tous les soirs, le refuge accueille 85 personnes grâce à ses 65 lits et ses 20 places assises, selon le site Internet de son gestionnaire, la Société de développement social.

Plus de 10 0000 personnes vivent en situation d'itinérance dans la province, une augmentation de 44% en cinq ans, révèle un rapport du ministère de la Santé rendu public cet automne.