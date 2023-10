Paraplégique après un accident, elle va sensibiliser les automobilistes à ralentir

Devenue paraplégique après un accident à Larouche au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andréanne Harvey est allée sensibiliser les automobilistes à l’importance de ralentir, lundi matin, à l’endroit même où elle avait été happée.

«C'est plate de ne plus sentir ses jambes à 30 ans et d'être paraplégique», a lancé la mère de famille qui se déplace désormais en fauteuil roulant.

Le 19 mars dernier, jour de tempête, la camionneuse de son métier voulait rentrer à la maison avec son bébé de 14 mois. Elle attendait sur le terre-plein central lorsqu’elle a été heurtée violemment à deux reprises, au coin de la route 170 et de la rue Gauthier. Cette rue est l'une des deux entrées du village en bordure de la route 170.

«J'ai été semi-éjectée, mais je ne me souviens de rien. Je me suis réveillée du coma, j'avais un tuyau dans la bouche et je cherchais ma fille», a-t-elle relaté.

Aujourd'hui, la jeune mère de famille sensibilise les usagers à faire preuve d’une plus grande prudence. Pendant une heure ce lundi matin, elle a remis un carton de sensibilisation aux conducteurs qui empruntaient la même sortie où elle a subi son accident.

«Il y a trop d'accidents!, a-t-elle affirmé. Les gens roulent souvent trop vite. Il y a des distractions... Après un accident, les gens font une prise de conscience, mais c'est avant qu'il faut y penser! Sinon, on se retrouve avec des gens paraplégiques, comme moi.»

«Quand ils vont me voir, j'espère que les gens vont réaliser que la vie peut basculer en un instant, et pas seulement la vie des gens qui sont le véhicule, mais de toute la famille aussi!», a-t-elle poursuivi.

Coin problématique

Le maire de Larouche est conscient de la dangerosité du secteur. « On pourrait remplir un autobus avec les gens qui ont eu une mauvaise expérience sur ce tronçon», a affirmé Guy Lavoie.

La limite de vitesse sur le tronçon de 90 km/h est rarement respectée. «Personne ne roule à 90», a précisé le maire.

Le ministère des Transports (MTQ) a entrepris une étude pour déterminer si des modifications doivent être apportées à cet endroit. Le député caquiste de Lac-Saint-Jean Éric Girard a noté que la population du village a augmenté, qu'un parc industriel est en développement et que le nombre de véhicules est en hausse. Le débit journalier est de 14 100 véhicules sur ce tronçon.

«Ça prend un viaduc ou un rond-point», estime Andréanne Harvey.

L'enfant de la femme, aujourd'hui âgé de 20 mois, n'a heureusement gardé aucune séquelle de l'accident. La jeune mère apprivoise maintenant sa nouvelle condition.

«J'aime mieux que ce soit moi qui sois dans cette condition que ma fille de 20 mois... "Hakuna Matata"», a conclu la courageuse femme.