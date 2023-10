Tournée Celebration: Madonna encensée après la première à Londres

Les inconditionnels de Madonna peuvent respirer: la reine de la pop est de retour sur scène et l’infection bactérienne qui l’a expédiée aux soins intensifs, en juin dernier, n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Moins de quatre mois après avoir, selon ses dires, frôlé la mort, l’artiste de 65 ans a finalement lancé avec éclat sa tournée Celebration, samedi soir, au O2 Arena de Londres.

«La reine de la pop éblouit avec ses succès», a titré The Guardian, se faisant écho des nombreux médias qui ont chanté les louanges de ce nouveau spectacle qui fera enfin escale au Centre Bell, à Montréal, les 18 et 20 janvier 2024.

«Dans une année où le regard rétrospectif de Taylor Swift sur sa carrière s’avère la plus grande tournée d’une génération, voici une véritable icône déterminée à montrer que son trône de reine de la pop reste solidement intact», a pour sa part relevé le magazine Rolling Stone, à propos de cette production d’envergure centrée sur les classiques du répertoire de la madone, une rareté chez elle.

Enfin les succès réunis

Holiday, Like a Prayer, Hung Up, Like a Virgin, Ray of Light, Vogue: peu des nombreux succès qui ont fait de Madonna l’idole de plusieurs générations ont été oubliés.

«Pour une fois, se réjouit Variety, Madonna, dont l’inébranlable engagement envers le présent et le futur de sa musique l’avait toujours empêchée de jouer la liste de rêve que son matériel commande, est ici pour célébrer ses quatre décennies au sommet avec presque tous les titres auxquels ses admirateurs, qu’ils soient occasionnels ou obsessifs, pouvaient rêver.»

La production est, fidèle à ses habitudes, ambitieuse. Selon des données publiées par la BBC, on dénombre 47 succès joués en tout ou en partie, plus de 600 lumières, 80 tonnes d’équipement, 17 costumes d’époque recréés, 40 paires de gants de boxe et huit humidificateurs destinés à la loge de la vedette.

Imperfections

Un spectacle parfait? Peut-être pas. Samedi soir, un pépin technique a mis le concert sur pause pendant une dizaine de minutes, un temps d’arrêt que Madonna a comblé en racontant son arrivée à New York où, jeune et sans le sou, elle acceptait de coucher avec des hommes en échange de la possibilité de prendre une douche chez eux.

Le Rolling Stone a aussi déploré que des extraits de Billie Jean, de Michael Jackson, aient été insérés dans Like a Virgin pendant qu’un écran montrait les deux icônes de la pop.

«La juxtaposition des deux éléments, les paroles de la chanson évoquant l’éveil sexuel et les images d’un homme à l’héritage des plus controversé, semble indéniablement bizarre».