Un ancien joueur vedette des Patriots croit que la fin approche pour Bill Belichick

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre continuent de s’enfoncer et les rumeurs sur la fin de l’ère Bill Belichick sont de plus en plus persistantes. L’un des anciens joueurs étoiles du célèbre entraîneur-chef, l’ex-secondeur Teddy Bruschi, est de ceux qui croient que son ancien patron pourrait lever les feutres au terme de la saison.

Les Patriots présentent un dossier d’une victoire et cinq revers après la défaite de dimanche face aux Raiders.

C’est la première fois depuis 1995 qu’ils affichent un dossier aussi pitoyable après six semaines. Difficile d’imaginer un scénario où les choses vont drastiquement s’améliorer avec les Bills (4-2) et Dolphins (5-1) au menu dans les deux prochaines semaines.

À ce stade-ci, même les ex porte-couleurs des Patriots, qui se gardent habituellement une réserve quand vient le temps de commenter les performances de leur ancienne flamme, ne se gênent pas pour affirmer que Bill Belichick en est possiblement à ses derniers miles avec l’équipe.

L’ancien secondeur étoile Tedy Bruschi ne s’est pas gêné sur le plateau de Get Up, sur les ondes d’ESPN.

«Je pense que Bill Belichick considère cette option et je crois que Robert Kraft (le propriétaire) doit commencer à évaluer si le moment est venu de passer à autre chose», a-t-il dit.

«Le simple fait de commencer le match avec deux pénalités et de terminer avec trois autres pénalités... C’est un signe que Bill n’atteint plus ces gars-là», a-t-il ajouté.

Getty Images/AFP

Un choix élevé au repêchage?

Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, les Patriots s’exprimeraient au sixième rang, ce qui ne s’est pas produit depuis l’encan de 2001, quand Belichick avait opté pour le plaqueur Richard Seymour, qui est aujourd’hui au Temple de la renommée.

«Monsieur Kraft devra décider si Bill est la bonne personne pour choisir parmi les trois ou quatre quarts-arrières qui seront disponibles et s’il veut recommencer à zéro avec Bill. Ce sera la décision de monsieur Kraft, c’est la responsabilité du propriétaire», a ajouté Bruschi, qui a remporté trois fois le Super Bowl avec Belichick et qui a été élu deux fois sur l’équipe d’étoiles de la ligue.

Le record de victoires

Si certains affirment que Kraft sera trop sentimental pour se séparer de Belichick parce qu’il est maintenant au deuxième rang dans l’histoire avec 330 victoires (derrière les 347 de Don Shula), Bruschi croit que Belichick vise bien plus que son simple classement personnel.

«J’ai toujours connu Bill qui dirigeait pour des victoires significatives. Vous savez, je parle de championnats de division, de victoires en séries éliminatoires, de Super Bowls...

«Ça a changé maintenant. Les victoires sont significatives seulement pour lui et le record de Shula. Je n’ai jamais vu Bill Belichick diriger pour ça. Si vraiment ça devenait le cas, il faut se regarder dans le miroir et se demander où on veut s’en aller avec notre avenir. C’est une décision difficile pour monsieur Kraft», a-t-il affirmé.