Une actrice célèbre fera la narration de l'autobiographie de Britney Spears

Britney Spears a confirmé que ses prochains mémoires seront narrés par Michelle Williams.

Le livre audio du très attendu The Woman in Me sera raconté par l'actrice nommée aux Oscars, Britney Spears en enregistrant l'introduction. « Ce livre a été un travail d'amour et de toutes les émotions qui vont avec, a expliqué la chanteuse dans une déclaration à People. Revivre tout cela a été pour le moins excitant, déchirant et émouvant. Pour ces raisons, je ne lirai qu'une petite partie de mon livre audio. »

« Je suis très reconnaissante envers l'incroyable Michelle Williams d'avoir lu le reste », a-t-elle ajouté, l'actrice confirmant également la nouvelle. « Je soutiens Britney », a-t-elle déclaré dans sa propre déclaration.

Le livre autobiographique a été annoncé pour la première fois en 2022, après la fin de la longue tutelle de Britney Spears, lorsqu'elle a repris le contrôle de sa vie personnelle et de ses finances. « L'impact du partage de sa voix, de sa vérité, a été indéniable, et cela a changé le cours de sa vie et celle d'innombrables autres personnes, peut-on lire dans le résumé du livre. The Woman in Me révèle pour la première fois son incroyable parcours et la force qui est au cœur de l'une des plus grandes interprètes de l'histoire de la musique pop. »

La sortie de The Woman in Me est attendue le 24 octobre.