Voici ce qu’il faut gagner pour pouvoir s’acheter un logement à Montréal

Un Montréalais doit gagner plus de 100 000 $ par an s’il veut pouvoir s’acheter une propriété (avec une mise de fonds de 20 %), selon une étude de Ratehub.

En septembre 2023, le prix moyen d’un logement à Montréal, selon Ratehub, s’élevait à 518 600 $, et pour s’acheter ce type de propriété, un Montréalais doit gagner 116 220 $ par an.

Les données publiées lundi matin sont basées sur une hypothèque avec une mise de fonds de 20 %, un amortissement sur 25 ans, des taxes foncières annuelles de 4000 $ et un chauffage mensuel de 150 $.

Cinq autres villes canadiennes exigent un salaire annuel brut compris entre 100 000 $ et 200 000 $ pour d’offrir un logement, soit Halifax (117 050 $), Calgary (123 000 $), Ottawa (140 650 $), Hamilton (181 800 $) et Victoria (187 900 $).

À Vancouver et Toronto, les habitants doivent gagner respectivement 250 000 $ et 235 000 $ pour s’acheter la même propriété. À l’inverse, Winnipeg et Edmonton sont les deux villes où le salaire pour acheter un logement est le plus faible au Canada (81 860 $ et 87 850 $).

Des salaires plus élevés nécessaires

Si le prix moyen des logements a eu tendance à diminuer entre août et septembre 2023 pour l’ensemble des dix villes étudiées par Ratehub (-3000 $ à Montréal par exemple), le salaire requis pour se les offrir lui n’a fait qu’augmenter entre les mois d’août 2023 et septembre 2023 (+1540 $ à Montréal).

C'est à Vancouver que l'augmentation du revenu nécessaire pour acheter une habitation a été la plus forte (3900 $), bien que le prix moyen des logements ait diminuée de 5100 $.

C'est à Toronto que le prix des habitations a le plus baissé d'un mois sur l'autre (14 400 $). Cependant, un revenu supplémentaire de 1800 $ est nécessaire pour acheter un logement moyen dans cette ville.

«La valeur des logements a baissé dans les dix villes étudiées, tout en devenant moins abordables. Les données d'août à septembre soulignent l'impact d'une hausse des taux, même mineure, sur l'accessibilité financière», a déclaré Philippe Simard, Directeur hypothécaire au Québec chez Ratehub.ca.