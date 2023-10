Votre dentiste contribue à votre santé globale : voici comment

Vous rendez visite régulièrement à votre dentiste, mais avez-vous conscience qu’il s’agit d’un allié incontournable non seulement de votre santé buccodentaire, mais aussi de votre santé globale?

En effet, les dentistes sont formés pour prévenir et détecter plus de 200 maladies ou lésions qui peuvent affecter votre bouche. Allant de la carie au cancer de la bouche, ces affections buccales peuvent être traitées à un stade précoce si elles sont diagnostiquées rapidement.

Une visite régulière à votre clinique dentaire est donc le meilleur moyen pour assurer votre santé buccodentaire et globale.

La force d’une équipe multidisciplinaire compétente

Shutterstock

À votre clinique dentaire, tout le personnel travaille dans un seul et même but : celui de vous offrir les soins et les conseils appropriés pour vous assurer de maintenir une bonne santé buccodentaire.

Grâce à son expertise unique, votre dentiste joue un rôle important en veillant à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au traitement nécessaire. Il peut aussi pratiquer tous les soins appropriés, incluant des chirurgies, comme la pose d’implants dentaires.

Tel un chef d’orchestre, il s’occupe de diriger une équipe dentaire au cœur de laquelle chaque membre évolue, collabore et joue un rôle primordial. Tous les membres de l’équipe travaillent de concert pour vous offrir les meilleurs soins et optimiser votre expérience dans un environnement sécurisant et sécuritaire, que ce soient les hygiénistes, les assistants dentaires, les coordonnateurs ou secrétaires de la clinique.

L’examen buccodentaire : primordial pour votre santé

En prenant soin de visiter votre dentiste sur une base régulière, vous vous offrez non seulement une tranquillité d’esprit inestimable, mais également l’assurance d’obtenir un portrait global de la santé de votre bouche.

Lors de l’examen de routine, votre dentiste examinera entre autres vos dents, vos gencives, vos tissus mous, votre langue, votre palais, l’intérieur de vos joues et vos ganglions de façon minutieuse afin de vérifier que votre bouche et ses tissus avoisinants sont sains.

C’est aussi l’occasion de poser vos questions à votre dentiste, d’établir avec lui la fréquence idéale de vos visites et de profiter de son expertise et de son savoir-faire. Si cela est requis, il mettra également en place le plan de traitement approprié pour soigner et prévenir les maladies ou les lésions qui peuvent affecter votre bouche, et même votre santé en général.

Pour assurer votre santé globale, l’Association des chirurgiens dentistes du Québec vous rappelle de prendre rendez-vous régulièrement avec votre dentiste pour un examen dentaire.