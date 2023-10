Voyez qui sont les hockeyeurs les mieux payés en 2023-2024

La saison 2023-2024 de la Ligue nationale de hockey (LNH) sera très payante pour les grandes vedettes de ce sport, et ce sont les attaquants Nathan MacKinnon et Alexander Ovechkin qui toucheront le plus d’argent.

Dans un texte publié la semaine dernière, le magazine «Forbes» a classé les hockeyeurs en fonction des revenus totaux qu’ils engrangeront cette saison. Certains se glissent plus haut que prévu sur cette échelle en raison de leurs implications en dehors de la patinoire.

Pour MacKinnon, il s’agira de la campagne la plus payante de sa vie, lui qui touchera 17,5 millions $. Sa contribution sur la masse salariale de l’Avalanche du Colorado est de 12,6 millions $, mais son boni à la signature lui sera surtout remis dans les trois premières saisons de son contrat de 10 ans.

Quant à Ovechkin, son salaire de 12,5 millions $ est toujours parmi les plus élevés de la LNH, mais c’est loin de la glace qu’il se démarque. Grâce à sa collaboration avec Nike, entre autres, le capitaine des Capitals de Washington ajoutera 5 millions $ à son chèque de paie, pour un total de 17,5 millions $.

C’est sans surprise que Connor McDavid complète le trio de tête, avec 16 millions $. Le récipiendaire des trophées Hart, Art-Ross, Maurice-Richard et Ted-Lindsay en 2022-2023 gagnera un montant équivalent à Ovechkin en raison de ses commanditaires. Il a établi un record en 2018-2019, selon «Forbes», avec une rémunération de 19 millions $.

David Pastrnak (13,8 M$), Kirill Kaprizov (13 M$), Dougie Hamilton (12,7 M$), Seth Jones (12,6 M$), Alex Pietrangelo (12,4 M$), Adam Fox (12,3 M$), Timo Meier et Zach Werenski (égalité à 12,2 M$) complètent le top 10.

