«Ados et armés»: comprendre la violence armée chez les ados, avec les ados

Pour une rare fois à la télé, des jeunes touchés de près ou de loin par des incidents impliquant des armes à feu ont accepté de se confier sur la violence qui gravite autour d’eux pour le documentaire Ados et armés.

Certains d’entre eux ont vendu des armes, majoritairement à des mineurs, d’autres s’en sont procuré pour le thrill, pour nourrir le sentiment de protection ou encore pour imposer un certain statut/respect aux autres.

Photo fournie par Télé-Québec

«À 13 ans, on m’a donné mon premier .357 Magnum. Je me sentais tout puissant», confie l’un d’entre eux sous le couvert de l’anonymat.

«On faisait déjà la run à 12 ans. On passait le crack, on avait le téléphone et on allait chez les clients», indique un autre, la voix modifiée.

Recueillir ces témoignages de la bouche d’ados a évidemment été tout un défi pour l’équipe de production, a confié l’avocat et entrepreneur social Fabrice Vil, en entrevue avec l’Agence QMI.

«Il y a quand même une loi du silence assez forte, une crainte de parler et la peur des représailles si on se fait reconnaître», a-t-il rappelé, tout en soulignant que le lien de confiance entre la production et les jeunes avait été primordial pour réaliser cette incursion.

Témoin de la recrudescence et de l’augmentation de la violence armée chez les jeunes Québécois, Fabrice Vil, qui porte efficacement le documentaire, n’a pas hésité en recevant l’invitation des Productions Déferlantes à prendre part à la discussion.

«Quand ils m’ont approché pour faire partie de la démarche, moi ça me semblait évident que c’était pertinent d’y participer», a-t-il dit. Ne serait-ce que pour se questionner collectivement sur les solutions à mettre en place ou à utiliser pour faire en sorte que les jeunes soient soutenus, ou pour savoir comment lutter efficacement contre cet enjeu sociétal.»

Un enjeu intersectoriel

«Un élément qui a été au cœur de nos réflexions dans le cadre de la préparation du documentaire, ç’a été de considérer la lutte contre la violence armée comme n’étant pas seulement un enjeu de sécurité publique, mais de la considérer comme étant aussi au croisement de la santé publique et de l’éducation», a avancé le cofondateur de l’organisme Pour 3 points.

«C’est un enjeu intersectoriel et c’est en le voyant comme tel qu’on est vraiment en train de s’attaquer aux sources. On regarde le problème de façon plus complète», a-t-il poursuivi.

Photo fournie par Télé-Québec

C’est d’ailleurs dans cette optique que le documentaire se déploie. Avec un regard très large, loin de la stigmatisation, il aborde tous les éléments qui peuvent attirer les jeunes vers le monde interlope, que ce soit la recherche d’adrénaline, la réussite, l’épanouissement personnel, l’appât du gain ou la faim. Il aborde aussi toutes les pistes de solution et tout le travail qui devrait être fait en amont pour éviter cette tournure.

En 2020, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a déposé 164 chefs d’accusation contre des mineurs en lien avec des possessions d’armes à feu dans le grand Montréal. L’année suivante, ce nombre s’élevait à 276.

«On peut s’intéresser à cette question-là, au-delà des manchettes», croit Fabrice Vil. «Comprendre c’est quoi la source du problème, comprendre qui sont les jeunes impliqués. C’est à partir de là qu’on peut élaborer les solutions», a-t-il avisé.

Photo fournie par Télé-Québec

Ados et armés donne aussi la parole à des victimes collatérales et à un panel d’experts hautement pertinents (criminologue, travailleur social, avocat spécialisé dans la défense des jeunes contrevenants, chercheurs, intervenants de proximité, parents et professeure au primaire en font partie).

Ados et armés sera présenté à Télé-Québec le mercredi 18 octobre, sur le coup de 20h.

La discussion se poursuit, au même poste, avec Marie-Louise Arsenault après la diffusion.