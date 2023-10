Britney Spears dévoile qu’elle a vécu un avortement lorsqu’elle était en couple avec Justin Timberlake

Britney Spears révèle qu’elle s’est fait avorter il y a plus de 20 ans, puisque son amoureux de l’époque, Justin Timberlake, ne voulait pas être père.

On pourra découvrir cette histoire dans ses mémoires The Woman In Me, à sortir le 24 octobre, selon le magazine PEOPLE.

Devant le refus de Justin Timberlake de devenir papa, Britney Spears a eu recours à l’avortement il y a plus de 20 ans.

«Mais Justin n’était définitivement pas content par rapport à la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans nos vies, que nous étions beaucoup trop jeunes», raconte la star de la pop de 41 ans dans les pages de son livre.

Retour en arrière

Les deux tourtereaux se sont rencontrés au début des années 90 dans le cadre de l'émission télévisée The All-New Mickey Mouse Club.

Britney Spears avait 17 ans au début de sa relation avec Justin Timberlake, 18 ans, qui a été confirmée en 1999. Jusqu’en 2002, les amoureux ont formé un des couples chouchous d’Hollywood.

AFP

En 2005, Britney Spears a accueilli son premier enfant avec son mari Kevin Federline, Sean Preston Federline, avant de donner naissance à Jayden James Federline en 2006. Le couple a divorcé en juillet 2007.

Justin Timberlake, 42 ans, a deux enfants avec son épouse Jessica Biel: Silas, né en 2015, et Phineas, né en 2020.

Britney Spears a été mise sous tutelle pour cause de troubles psychologiques durant 13 ans, jusqu’en novembre 2021.

Dans The Woman in Me, qui sera lancé le 24 octobre, on pourra découvrir l’histoire de l’icône de la pop.

À voir aussi :