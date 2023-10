Décès de Guy Latraverse: «Mon frère était amoureux du Québec et de ses artistes», raconte Louise Latraverse

Émue devant la vague d’amour qui déferle depuis l’annonce du décès de son frère Guy Latraverse, surnommé le «père du show-business» québécois, Louise Latraverse recueille ces hommages avec humilité: «C’est beau cet amour... La famille le reçoit avec lui, à travers lui. Guy a apporté beaucoup de joie avec tous les festivals, les spectacles...»

Un des fondateurs de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et des Francofolies de Montréal, producteur audacieux, derrière les carrières de Robert Charlebois, Claude Léveillée, Diane Dufresne, Louise Forestier et bien d’autres, Guy Latraverse est mort samedi soir à la suite d’une longue maladie à l’âge de 84 ans. Dès l’annonce de sa mort, les réactions des milieux culturel et politique ont inondé les journaux et les réseaux sociaux.

Quelques jours après la mort de son frère, Louise Latraverse laisse remonter les souvenirs de leur enfance. Quand elle jette un regard en arrière, l’artiste de 83 ans entrevoit déjà l’ébauche de ce grand homme qu’il est devenu par la suite.

«C’était le petit roi, le petit boss. [Rires...] Un organisateur né, un meneur. C’est lui qui décidait, et il fallait que je m’enlève de son chemin! J’essayais de prendre ma place, mais ce n’était pas facile avec lui. Même quand on travaillait ensemble, il me disait: “Il n’y a pas de place pour deux Latraverse à Radio-Canada”. Et j’ai fait mon chemin à travers ça.»

Ironiquement, c’est Louise Latraverse – «J’étais l’artiste de la famille!» – qui a mené son frère vers le monde culturel. Un soir, alors que son amoureux de l’époque, Claude Léveillée, peinait à se faire payer par un gérant de salle, Louise Latraverse appelle son grand frère en renfort. «Guy est arrivé tout de suite et a dit: “Vous le payez, sinon monsieur Léveillée s’en va! ” Claude l’a trouvé tellement bon qu’il lui a demandé de s’occuper de ses affaires», raconte-t-elle en riant.

C’était au début des années 60.

«De fil en aiguille, il a fait ce métier-là. Je lui ai présenté tout le monde», raconte-t-elle.

S’en est suivi une carrière très prolifique, Guy Latraverse devenant notamment gérant d’artistes, producteur de spectacles comme J’ai vu le loup, le renard, le lion avec Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois et cofondateur de l’ADISQ, entre autres accomplissements.

Un homme généreux

Louise et Guy Latraverse, la sœur et le frère, se sont ainsi suivis à travers leurs parcours dans le monde artistique. Se sont-ils conseillés l’un l’autre? «Comme petit boss, il savait tout. [Rires...] Je ne crois pas que j’ai joué le rôle de conseillère pour mon frère. Il avait surtout besoin que je lui donne mes contacts. On échangeait des idées, mais on ne peut pas dire qu’on se fréquentait tant que ça, même si on avait souvent des dîners avec des artistes... S’il avait une question, il m’appelait. C’était toujours pointu. C’est tout. Ce n’était pas un jaseux.»

C’est surtout autour de la famille qu’ils se sont retrouvés, à travers les années. «Chez mon grand-père, le patriarche, il y avait d’énormes fêtes avec plus de 60 enfants. Il y avait toujours plein de monde à la maison. On a hérité ce sens de la fête de notre enfance. Mon frère faisait des fêtes merveilleuses dans sa maison à Saint-Hilaire. Guy m’a organisé une magnifique fête pour mes 80 ans, avec tous mes amis. Il était très généreux.»

Cette grande générosité revient souvent à l’évocation de Guy Latraverse. «Mon frère était amoureux du Québec, de ses artistes. Il se disait “Pourquoi on ne fait pas connaître nos artistes? ” L’histoire se crée par les actions qu’on pose. Guy a fait beaucoup de belles choses pour le Québec. Il restera dans son histoire.»