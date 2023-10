Des sommes très importantes investies par les chasseurs et les pêcheurs

Les activités reliées au monde de la faune, dont la chasse et la pêche, contribuent pour des milliards de dollars à l’économie du Québec.

C’est ce que révèlent les chiffres publiés par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Au Québec, on compte 294 000 chasseurs, 695 000 pêcheurs, 6 600 piégeurs et 2 326 000 observateurs de la faune.

Pour l’ensemble de ces adeptes, on estime leurs dépenses annuelles à 4,7 milliards de dollars. Toutes ces dépenses soutiennent la production de biens et services qui contribue au produit intérieur brut (PIB) du Québec, à la hauteur de 2,4 milliards de dollars en termes de valeur ajoutée, peut-on lire dans les documents du ministère. On y explique aussi que tous ces milieux maintiennent 28 000 emplois à temps complet.

La majorité de ces emplois, soit 16 000, sont dans le domaine de la pêche. Les activités de chasse sont à l’origine de 7000 emplois et celles du piégeage, 263.

Les dépenses de ces adeptes aident à soutenir les économies régionales. Elles contribuent aussi grandement à l’industrie faunique, où on retrouve des partenaires du ministère, des commerçants et des manufacturiers. Les amateurs peuvent compter, pour la pratique de leurs activités, sur un réseau de 565 pourvoiries, 86 zecs actives, 27 parcs nationaux, un parc marin et 21 réserves fauniques.

La dépense totale la plus importante, 2,5 milliards $, provient des pêcheurs. Les chasseurs suivent avec 1,3 milliard $, les observateurs de la faune avec 785 millions $ et les piégeurs avec des dépenses de 58 millions $.

Photo fournie par Karl Tremblay et Julien Cabana

PAR RÉGION

Dans le portrait dressé par le gouvernement, on peut trouver des faits saillants par région et par activité.

Ainsi, on apprend que la chasse du petit gibier (207 millions $), la chasse de l’orignal (196 millions $) et la chasse du cerf de Virginie (chevreuil) (175 millions $) représentent 83,7 % des retombées économiques de la chasse au Québec.

La chasse du petit gibier domine en termes de retombées économiques dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sans grande surprise, la région de l’Abitibi-Témiscamingue remporte la palme pour la chasse de l’orignal, alors que pour le cerf de Virginie, l’Estrie se démarque.

Toujours selon les mêmes données fournies, on apprend que la pratique de la pêche au brochet, à la perchaude et à l’achigan engendre des retombées de 408 millions $, celle au doré, 261 millions $, et la pêche à l’omble de fontaine (truite mouchetée), 174 millions $. Ces chiffres représentent 64,9 % des retombées économiques de la pêche au Québec.

La pêche du brochet, de la perchaude et de l’achigan a le plus de retombées dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Celle du doré domine en Abitibi-Témiscamingue. Les retombées économiques les plus élevées pour la pêche de la truite mouchetée sont enregistrées dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Toutes ces données sont tirées des chiffres officiels de la saison 2022.

L’ORIGNAL POPULAIRE

Sans grande surprise, on peut se rendre compte rapidement, en jetant un coup d’œil sur la vente des permis pour l’année 2022-2023, que l’orignal demeure le gros gibier le plus populaire.

Au total, 168 486 permis ont été vendus aux résidents et 2645 à des non-résidents. Ensuite, on retrouve le petit gibier, avec 168 008 pour les résidents et 2269 pour les non-résidents. Pour le cerf de Virginie, on affiche des ventes de 132 513 permis pour les résidents et 829 pour les non-résidents, excluant Anticosti, où plus de 4000 permis ont été délivrés.

Depuis quelques années, plusieurs adeptes se posent des questions sur la population d’orignaux du Québec. Les experts gouvernementaux dans le domaine nous assurent que malgré la baisse de densité de la population dans certaines zones, il n’y a pas de problème pour cette espèce chez nous.

Ils rappellent que dans les années 1960-1990, la population d’orignaux était d’environ 70 000 à 90 000 alors qu’en 2020, elle est passée entre 130 000 et 140 000 bêtes.

Selon les données fournies pour la récolte annuelle, lors des années permissives, alors que la récolte de la femelle est permise, le nombre de bêtes enregistrées tourne autour de 27 000 alors que pour les années non permissives, la récolte tourne autour de 20 000.

Ces chiffres sont stables depuis 10 ans. On estime toutefois que cette saison, même si elle est permissive, il se peut fort bien qu’il y ait une légère baisse de la récolte, notamment en raison des mesures spéciales prises pour les zones 27 et 2.

Nous devrons attendre au mois de janvier pour connaître les résultats exacts de la récolte 2023.

Dans le passé, le ministère diffusait régulièrement des résultats en cours de saison. On nous a mentionné avoir abandonné cette pratique en raison des spéculations qui étaient faites autour de ces résultats partiels. L’avenir dira si les spécialistes ont eu raison d’être optimistes.

UNE VIDÉO INTÉRESSANTE

Sur le site de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, vous allez trouver une vidéo fort intéressante qui explique comment maximiser la viande de votre gibier. Yves Fortin de la Boucherie René Richard, située à Sainte-Catherine-de-Hatley en Estrie, y prodigue de précieux conseils pour conserver le plus de viande possible lors de l’éviscération de votre gibier. En suivant ses conseils, vous aurez l’assurance d’avoir une viande goûteuse, sans oublier le fait que vous allez rendre service à votre boucher lorsqu’il procédera au dépeçage et à l’emballage de votre viande. Personnellement, je prends toujours un soin jaloux de mon gibier une fois que je l’ai récolté et jusqu’au moment où il se retrouve à la boucherie. N’oubliez pas de vous inscrire au volet Chasseurs généreux.