Écoute musicale en ligne au Québec : une première étude confirme que le français en arrache

Le français ne récolte que des miettes, Montréal a un faible pour la musique urbaine et Québec est la capitale provinciale du rock: pour la première fois, l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) a pu brosser un portrait de l’écoute musicale en ligne chez nous, en 2022.

L’exercice confirme que la musique en français en arrache sur les plateformes d’écoute en continu sur demande au Québec. Seulement 8% des 23,9 milliards de pistes écoutées en 2022 proviennent d’artistes d’ici et à peine 530 des 10 000 pistes les plus écoutées sont d’origine franco-québécoise.

Parmi les 100 chansons les plus écoutées, on ne retrouve que quatre œuvres québécoises: Copilote, de FouKi et Jay Scott, L’Amérique pleure, des Cowboys Fringants, Lullaby, d’Alicia Moffet, et Meaningless, de Charlotte Cardin.

«La bonne nouvelle, c’est qu’on l’étudie et que nous aurons des données l’an prochain. Pour le reste, ça va dépendre comment les gens vont réagir à ce 8% », mentionne Lysandre Champagne, chargée de recherche à l’OCCQ, quand on lui demande s’il y a une lueur d’espoir qui se dégage de ce constat alarmant.

Pourquoi une telle analyse québécoise n’avait jamais été faite? «Parce qu’il n’y avait pas de données géolocalisées avec le Québec», explique Mme Champagne.

Voici quelques faits saillants de cette recension de l’écoute musicale québécoise.

Québec, ville de rock

Ça fait des années que les gens de Québec le disent haut et fort, enfin des données le prouvent. C’est à Québec qu’on écoute le plus de rock dans la province. Près du quart (23,4%) de toute la musique consommée dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec carbure aux grosses guitares. Les plus proches poursuivants? Shawinigan, Saguenay et Trois-Rivières.

Montréal, urbaine

À l’opposé, c’est à Montréal que les musiques urbaines ont la cote. Très en vogue auprès des jeunes, le R&B, le hip-hop et le rap y cumulent 24,7% des écoutes, comparativement à 16,7% dans la région de Québec. «Certes, on peut l’expliquer par la démographie parce qu’il y a plus de jeunes, mais je pense aussi que c’est culturel», signale Lysandre Champagne.

Les Cowboys Fringants, encore et toujours

Même si Charlotte Cardin est très présente sur les réseaux sociaux et qu’elle est populaire sur les plateformes d’écoute en continu, les Cowboys Fringants demeurent les chouchous des Québécois. Aucun artiste d’ici n’a obtenu plus d’écoutes sur les plateformes d’écoute à la demande, en 2022. Derrière eux, on remarque la présence de Céline Dion, en 5e position, et du défunt Bob Bissonnette, en 9e place.

Le Québec au niveau du Canada

Dans l’ensemble, les Québécois consomment de plus en plus de musique en ligne. En 2022, les écoutes au Québec représentaient 21,2% de la consommation canadienne, ce qui correspond presque à notre poids démographique. «On se demande toujours si le Québec est en retard dans la transition numérique. On se rend compte que nous sommes à peu près comme le reste du Canada», indique Lysandre Champagne.

Salebarbes : champions des vente

Le rapport de l’OCCQ analyse aussi les ventes d’albums au Québec et, à ce chapitre, Salebarbes est le champion incontesté de 2022. Gin à l’eau salée et Live au Pas Perdus ont pris les deux premières places du palmarès des albums les plus vendus, «physiques» et numériques, toutes origines confondues. Taylot Swift, Harry Styles et Adele n’ont pas fait le poids face au groupe acadien. À noter aussi, la présence de trois albums de Guylaine Tanguay dans le top 20.