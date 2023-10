Émission de cul ou de culture?

Les auteurs québécois doivent-ils parler de fellation, de sodomie ou de masturbation pour avoir droit à une vitrine à la télévision publique québécoise?

Ont-ils besoin de se déculotter, d’ouvrir la porte de leur chambre à coucher, d’entrouvrir leur boîte à fantasmes pour que la télé publique s’intéresse à eux et à leur œuvre?

Ça fait longtemps que je déplore le fait qu’il n’y a plus d’émission littéraire à Télé-Québec (ou à Radio-Canada).

Mais je me désole encore plus que ce soit maintenant vers une émission de cul qu’on doive se tourner pour entendre parler de culture.

BIZ ET LA PIPE DE FEU

Télé-Québec diffuse cette saison une émission sur la sexualité intitulée Au-delà du sexe, coanimée par Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge. Je salue l’initiative, c’est un sujet passionnant! J’ai moi-même, à QUB tous les vendredis, la visite d’Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. C’est important de parler de sexualité sans complexe.

Je trouve seulement surprenant de recevoir un communiqué de Télé-Québec pour l’émission de cette semaine m’expliquant que «l’artiste rappeur et écrivain Biz se livre en toute transparence sur sa sexualité, ses fantasmes et sur la différence d’âge dans son couple. Pour lui, la sexualité est un jeu et il aime jouer. Celui qui a connu une jeunesse moins active sexuellement nous raconte qu’il aime maintenant sortir aux danseuses avec son amoureuse»!

Pas de problème à ce que Biz s’envoie en l’air de la manière qui lui plaît. Pas de problème qu’il fréquente Chez Parée, Wanda’s, le Folichon ou Lady Mary Ann. Je ne suis pas puritaine, bigote ou coincée. Entre adultes consentants, on peut faire ce qu’on veut.

Mais je noterais quand même qu’en l’absence d’un magazine littéraire en bonne et due forme, en l’absence d’un magazine culturel digne de ce nom, la rare parole qu’on donne à un artiste de la trempe de Biz, qui a écrit des romans fabuleux, et participé aux Loco Locass... c’est pour parler de cul.

Voici l’extrait que Télé-Québec a envoyé aux médias.

Biz raconte: «Mon dernier roman, L’horizon des événements, c’est une autofiction qui raconte la genèse de ma relation avec ma blonde, dans laquelle j’ai incorporé plusieurs scènes de sexualité qui m’étaient arrivées pour vrai, sauf une: une fellation divine dans un sauna finlandais, un bain de vapeur. Et quand on est allés dans un spa plusieurs mois plus tard, ma blonde m’a dit: “OK, mon écrivain, on va faire rencontrer la réalité et la fiction.” Et j’ai eu droit à une pipe de feu. J’avais l’impression d’être dans mon propre livre.»

Je suis ravie d’apprendre que Biz jouisse de la buccogénitalité et je félicite sa jeune copine pour ses talents de coït buccal. Mais j’aimerais bien entendre Biz se livrer plus en détail sur son rapport aux livres.

VOUS ÊTES DONC OÙ?

J’ai animé, pendant cinq saisons, 750 émissions en direct, Les choix de Sophie à Télé-Québec. Il y a eu des émissions culturelles avant et après la mienne. Il y a eu aussi des émissions entièrement consacrées à la littérature, comme celle de Danielle Laurin.

Mais aujourd’hui, la «vie des livres» n’est abordée qu’en passant à Télé-Québec, entre une émission de cuisine et une série sur «Décoloniser l’histoire».

Et ça, c’est biz.