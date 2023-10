Insatisfait, il a revisionné son match à sept reprises: l'extrême quête de perfection d'Antoine Dorion

Il n’existe probablement personne de plus exigeant envers l’attaquant des Remparts de Québec Antoine Dorion que Dorion lui-même. Insatisfait de l’un de ses matchs cette saison, il l’a revisionné à sept reprises afin de s’assurer de ne plus reproduire les mêmes erreurs!

Même s’il est le meilleur pointeur des Diables rouges après neuf matchs – il compte un but et six points –, Dorion est encore en période d’ajustement, lui qui en est à sa première année dans la LHJMQ après avoir passé ses deux premières saisons d’admissibilité junior au niveau junior A ontarien.

Et cet ajustement, Dorion le prend à cœur.

«Après la première fin de semaine, je n’étais vraiment pas content de mon match contre Rimouski. J’ai regardé mon match sept fois et quand j’en ai parlé à D-Rod [l’entraîneur-adjoint David Rodrigue], il m’a dit que je n’avais pas besoin de faire ça. Il m’a dit: regarde une fois ou deux les présences que tu n’as pas aimées et ensuite essaie d’apprendre de ça.»

Photo Marcel Tremblay / Agence QMI

Cette quête de la perfection est un couteau à double tranchant, estime l’entraîneur-chef Éric Veilleux.

«C’est un gars qui sait jouer au hockey et qui a un bon sens du hockey. Il faut que je le guide vers arrêter de vouloir être parfait. Je suis un peu comme ça aussi, mais j’ai appris avec le temps que tout ne peut pas être parfait. Ce que tu enseignes ne peut pas être parfait la première fois, et même la dixième ou la 50e. La perfection, on aimerait tous l’avoir, mais elle est dure à aller chercher.»

Un premier en banque pour Antoine Dorion! ☝️#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/bPJY9DW7mK — Remparts de Québec (@quebec_remparts) October 6, 2023

Les conseils du paternel

Dorion sait d’ailleurs qu’il doit tempérer ses attentes envers lui-même parce que ce n’est pas la première fois qu’on lui dit. Son père et directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, lui en a souvent parlé.

«L’an dernier, j’avais un très gros rôle à Hawkesbury [junior A] et je me mettais beaucoup trop de pression. Mon père me répétait toujours que je devais me concentrer à contrôler ce que je pouvais contrôler, c’est-à-dire mon niveau d’effort. Tu peux essayer d’être parfait, mais tu ne pourras jamais l’être. L’important, c’est le travail que tu mets pour essayer de t’en approcher. J’essaie donc de mettre l’effort à chaque pratique, de faire de l’extra et de travailler fort en dehors de la patinoire.»

Martin Chevalier / JdeM

Sur la première vague

Après avoir conclu les trois matchs de la dernière fin de semaine en ayant été blanchis en 13 avantages numériques, les Remparts ont pratiqué abondamment cette facette du jeu lors de l’entraînement de mardi.

Et Dorion se retrouvait sur la première vague d’attaque à cinq, une position qu’il n’avait pas occupée depuis le match d’ouverture.

«Ça démontre la confiance que l’entraîneur a en moi. Je pense qu’on va faire du dommage en avantage numérique.»

Si Dorion se retrouve dans cette position, c’est aussi puisque le vétéran Mikaël Huchette est de nouveau à l’écart du jeu pour des raisons nébuleuses. L’attaquant de 20 ans a raté les matchs de jeudi et vendredi pour cause de maladie, il est revenu dans l’alignement dimanche. Toutefois, après la rencontre, les mêmes symptômes de fatigue sont réapparus, nous a expliqué le directeur général de l’équipe, Simon Gagné.

L’attaquant ne devrait pas jouer mercredi soir à l’occasion de la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand et il passera des tests plus approfondis afin de déterminer la raison de ces épisodes de fatigue.

