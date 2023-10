Israël/Hamas: mort d'une Franco-israélienne, 20e victime française

Le Conseil représentatif des institutions juives de France a annoncé la mort d'une Franco-israélienne, Céline Ben David-Nagar, disparue depuis l'attaque du Hamas contre Israël il y a 10 jours, portant à 20 le bilan des décès de ressortissants français à ce jour.

«Céline Ben David-Nagar, citoyenne franco-israélienne, a été assassinée de sang-froid par les terroristes du Hamas. Nous l’apprenons aujourd’hui (lundi: NDLR) suite à l'identification des corps. Elle avait un nourrisson de six mois et un mari qui la cherchait partout depuis dix jours. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches», a écrit le Crif sur X (anciennement Twitter) lundi soir.

Le ministère français des Affaires étrangères n'avait pas communiqué à son sujet mardi matin.

Le bilan des ressortissants français victimes des attaques s'élevait dimanche à 19 morts et 13 disparus, avait alors indiqué la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna, à l'issue d'une visite en Israël.

Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël dans la guerre déclenchée par l'attaque du 7 octobre, d'après des responsables israéliens. Environ 2750 personnes sont mortes à Gaza dans les frappes israéliennes de représailles, selon les autorités locales.