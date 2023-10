La Banque Nationale s’excuse auprès de ses clients fraudés

Laissés à eux-mêmes sans aide de leur institution financière, des clients de la Banque Nationale fraudés par des hackers ont finalement eu droit à des excuses, mardi matin.

• À lire aussi: D’autres PME arnaquées à la Banque Nationale

• À lire aussi: Des dizaines de clients de la Banque Nationale fraudés par des hackers

« Je tiens à m’excuser auprès de ces clients, ce n’est pas du tout l’expérience qu’on aurait aimé leur donner », a offert la vice-présidente responsable des comptes entreprise sur les ondes de LCN.

Geneviève Turbide-Potvin avait d’abord accordé une série d’entrevues à la presse écrite, lundi. Elle était accompagnée du chef de la sécurité de la banque, André Boucher.

La sortie visait à calmer le jeu après une série d’articles qui donnait la parole à des entrepreneurs fraudés.

Leur message, lundi, était le suivant : les clients sont responsables de leur malheur, mais nous allons finalement les rembourser.

«Finalement», car les fraudes ont eu lieu pour la plupart au début du mois de septembre et il a fallu l’intervention des médias pour que la Banque Nationale réagisse enfin.

Et voilà que mardi matin, lors d'une série d'entrevues avec les médias électroniques, la Banque a accentué la cadence de sa gestion de crise.

Chez Mario Dumont, Mme Turbide-Potvin s’est excusée. « On travaille fort en one on one avec chacun de ces clients- là pour recouvrer les fonds », a-t-elle dit à LCN.

Dédommagement?

Les entrepreneurs fraudés l’ont tous été au moyen de virements bancaires. Certains se sont fait dérober 10 000$, d’autres 60 000$ et d’autres encore 100 000$ ou 250 000$.

Maintenant que la Banque assure qu’ils seront tous remboursés - ce ne sont pas tous les clients fraudés qui le seront -, la question est de savoir s’ils seront dédommagés.

Rien n’est moins sûr, si on se fie à l’entrevue accordée par Mme Turbide-Potvin, lundi.

Elle se disait «très fière» de la Banque, qui a su retrouver les montants dérobés pour mieux les rendre aux clients.

«On a plus de 150 000 clients entreprise et la situation ne touche que quelques dizaines d’entre eux», a-t-elle tenu à souligner.