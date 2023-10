La longue traversée du désert du PLQ est loin d’être terminée

Soyons clairs. À moins d’un revirement spectaculaire, l’élection de 2026 ne marquera ni la mort ni la renaissance du PLQ. Tout au plus, les libéraux poursuivront leur longue traversée du désert pour un temps.

Réunis en fin de semaine en conseil général, n’importe quel libéral prêt à revoir son parti de retour au pouvoir dès 2026 aurait en effet passé pour un fou furieux.

D’où le choix de reporter l’élection de la ou du prochain chef au printemps 2025. Soit le plus loin possible. Le fait que tous les candidats potentiels se soient désistés, sauf Frédéric Beauchemin, en dit bien assez long sur l’état avancé de faiblesse du PLQ.

Or, comble de malchance pour les libéraux, M. Beauchemin, pourtant exclu du caucus pour cause d’allégations de harcèlement psychologique, s’est quand même pointé au conseil général.

Le voyant entouré de sa dizaine de jeunes loups tous aussi ambitieux et peu stratégiques que lui, bien des «vieux» libéraux doivent se souhaiter qu’il se trouve bientôt une «nouvelle» carrière ailleurs.

Repousser la course à 2025 a aussi de meilleures chances, peut-être, d’aider le PLQ à se recruter quelques candidats potables. Mais on s’entend qu’il n’est pas question ici de rêver à un quelconque «sauveur».

De toute manière, la véritable étoile montante en politique québécoise, la députée Marwah Rizqy, jure qu’elle passera son tour cette fois-ci. Ce qui, pour tous ceux qui, avec raison, lui trouve l’étoffe d’une cheffe, leur donne espoir de la voir changer d’idée après 2026.

Un parti souffrant

D’ici là, le PLQ demeure un parti souffrant dans tous les sens du mot. Souffrant tout d’abord de la gouverne désastreuse de Philippe Couillard, dont sa déconnexion hallucinante de la majorité francophone.

Depuis, le PLQ souffre de la popularité de la CAQ et de son chef François Legault. Résultat: à 5% d’appuis chez les francophones, le PLQ n’est plus qu’à deux doigts de la marge d’erreur.

Comme je l’expliquais vendredi, seule la baisse éventuelle de la CAQ ou le départ de François Legault permettrait aux libéraux de refaire de l’œil aux fédéralistes francophones partis en masse se réfugier en terre caquiste.

Loin d’être sorti de l’auberge, le PLQ se retrouve toutefois plus coincé que jamais. Coincé entre l’arbre d’un électorat francophone perdu qu’il devra reconquérir et l’écorce de sa base anglophone et allophone traditionnelle.

Cette position est d’autant plus inconfortable que les libéraux doivent presque entièrement leur précieux statut d’opposition officielle à leurs électeurs anglophones et allophones.

Quadrature du cercle

D’où l’impossibilité, jusque sur le plancher de leur conseil général, de résoudre la quadrature du cercle.

Comment réconcilier le nationalisme «audacieux et rassembleur» proposé par son propre rapport sur sa «relance» et des militants anglophones frappés d’urticaire au seul son du mot «nationalisme»?

Ce mot en «n», ils l’associent d’ailleurs bien plus à François Legault et à la CAQ – après tout, ils sont au pouvoir – que jadis au PQ.

Comment faire quand, contrairement aux Lesage et Bourassa, l’électorat francophone a carrément déserté le PLQ en même temps que le vote non francophone lui permet tout au moins de survivre?

Pour les libéraux, c’est un problème de fond. Voire existentiel. Même la ou le prochain chef s’en arrachera sûrement les cheveux.

Comme le PQ nous l’a enseigné, gare toutefois à acheter trop tôt la pierre tombale d’un parti politique. Surtout si, comme le PLQ, il a tenu le coup depuis 1867. En politique, comme disait l’autre, le temps dure longtemps...