Victime de quatre inondations depuis mai: le camping du Genévrier à Baie-Saint-Paul veut survivre

Les propriétaires du camping le Genévrier à Baie-Saint-Paul ont été grandement éprouvés avec quatre inondations au cours de la dernière saison et s’ils ont toujours la volonté de continuer à fonctionner, ils disent ne pouvoir le faire sans aide.

La région de Charlevoix a été durement touchée le 1er mai lorsque de fortes pluies qui ont notamment coûté la vie à deux pompiers.

«L’inondation du 1er mai a eu un impact sur notre moral. Nous sommes des gens résilients avec une capacité de faire face à l’adversité et à se relever. Mais un moment donné, il faut que la situation s’améliore. Nous sommes toujours là et nous voulons assurer la pérennité du Genévrier», assure un des copropriétaires, Bruno Labbé.

René Leclerc / Agence QMI

À la suite de ce déluge, le Genévrier a perdu près de la moitié de ses 400 espaces de camping alors que 16 de ses 35 chalets ne sont plus opérationnels.

«C’est une rivière de montagne et dès qu’il pleut fort il y a un effet d’entonnoir. Au fil des 60 ans du Genévrier nous avons eu des épisodes de pluie abondante et nous avons vu la rivière monter, mais des inondations, jamais», insiste M. Labbé.

Causes

Le 1er mai il y avait encore de la neige dans les montagnes et le sol était toujours gelé lorsqu’environ 150 mm de pluie se sont abattus sur la région.

«Le lit de la rivière s’est rempli de roches et de sédiments. La rivière s’est fait un chemin des deux côtés. À chaque épisode de pluies un peu plus fortes, la rivière qui faisait peut-être 20 ou 30 m avant, en fait aujourd’hui 150 à 200 m. La différence entre les deux c’est du terrain disparu», poursuit M. Labbé.

René Leclerc / Agence QMI

Ce phénomène explique pourquoi le camping a été inondé à trois autres reprises en 2023, la dernière fois le 8 octobre.

Limites

Les propriétaires ont été en mesure de sécuriser une partie du camping.

«On a fonctionné à 45% de la capacité, mais ce n’est pas viable à long terme. On ne peut pas couper la moitié de nos revenus du jour au lendemain et dire qu’on va continuer à vivre comme ça. On l’a fait en situation d’urgence pour maintenir ce qui reste, mais à court ou moyen terme, il faut trouver des solutions», estime M. Labbé.

René Leclerc / Agence QMI

Environ 1 km de la rivière des Mares devra donc être excavé pour que la situation revienne à la normale.

«Nous sommes toujours en discussion avec le gouvernement. Il n’y a rien de régler, mais les discussions avancent. Il y a toujours des échanges d’informations avec le ministère. Ça progresse normalement.»

«Nous espérons que les instances vont être là pour nous aider. Nous sommes toujours motivés à faire survivre le Genévrier», conclut Bruno Labbé.