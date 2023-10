Les enfants comme chair à canon: silence, on tue

Des enfants. Écrasés, brûlés, décapités, poignardés et tirés à bout portant.

Des enfants bombardés, affamés, assoiffés et abandonnés.

Des enfants, juifs et musulmans. Israéliens et Palestiniens. Tous innocents. Ils sont plusieurs milliers depuis le début de ce conflit à vivre l’horreur et à en mourir.

On tente de justifier le meurtre des uns par celui des autres. Comme si l’enfance est devenue monnaie d’échange en temps de guerre. Comme si on pouvait se permettre de perdre un seul de ces enfants comme humanité.

Sommes-nous devenus insensibles au sort des enfants? Sommes-nous devenus indifférents à ces petits corps sans vie qui jonchent les couloirs des morgues tant israéliennes que palestiniennes? Comment peut-on parler de terre sainte, tant en islam qu’au judaïsme, alors qu’on y assassine froidement des êtres sans défense?

La terre sainte n’est plus. C’est désormais une terre souillée du sang d’innocents, une terre indigne des valeurs des grandes religions monothéistes qui la compose.

Il va falloir se poser de réelles questions: combien encore d’enfants sommes-nous prêts à sacrifier pour marquer un point politique? Combien de parents devront inhumer leurs enfants, souvent plusieurs en même temps, parce qu’un terroriste sans foi ni loi a décidé que la vie d’enfants juifs méritait d’être massacrée au nom d’une cause territoriale? Combien d’enfants gazaouis le Tsahal peut-il massacrer, bombarder, affamer et assoiffer au nom du droit d’Israël de se défendre, voire de se venger?

Quand est-ce qu’on dira que le massacre systémique des civils ne peut être toléré ni accepté? Quand est-ce que nous allons organiser des manifestations pour la paix, celle de tous les enfants, sans exception et que nous allons réclamer que les enfants, nos enfants, ne soient la chair d’aucun canon?

Quand est-ce qu’on cessera d’avoir la condamnation et l’indignation à géométrie variable et qu’on redeviendra des humains qui défendent des humains? Allez faire un tour sur X ou sur TikTok et forcez-vous à regarder les vidéos des corps d’enfants, allez voir de vos propres yeux dans les comptes tant israéliens que palestiniens ce qu’on est entrain de faire en votre nom. En notre nom. Votre cœur saignera autant que le mien, j’en suis certaine.