Météo au Québec: le beau temps s’installe pour le reste de la semaine

Les conditions météorologiques seront encore meilleures mardi avec moins de nuages, plus d’ensoleillement et des températures confortables de 15 degrés dans le sud et le centre du Québec.

Environnement Canada prévoit donc du beau temps avec une alternance de soleil et de nuages dans la plupart des secteurs de la province, même si dans l’est, les nuages seront plus présents.

À Montréal et ses environs, les nuages pourraient s’éclipser rapidement pour laisser place à du temps plus ensoleillé sous des températures de 15 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Le même scénario est à prévoir dans les secteurs de l’ouest du Québec avec le soleil qui jouera au yoyo et des nuages certes moins denses, alors que le mercure affichera 15 degrés en Outaouais.

Dans le centre de la province, si le temps se présente plus nuageux en Estrie et en Beauce, on prévoit plus d’éclaircies à Québec et un soleil généreux au Saguenay, le tout sous des températures confortables.

En revanche, les nuages se feront plus denses dans certains secteurs de l’Est-du-Québec où le mercure ne fera pas de folies, puisque les températures maximales ne dépasseront pas 10 degrés.

Pour la journée de mercredi, le beau temps ensoleillé fera grimper le mercure dans pratiquement toute la province avec des températures qui frôleront les 17 degrés, notamment dans les secteurs du sud comme Montréal.