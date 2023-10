Montréal va tester ses sirènes d’alerte mercredi

Montréal va procéder à son test annuel de sirènes d'alerte, mercredi matin, afin de sensibiliser la population aux risques industriels et faire connaître les consignes de sécurité à respecter en cas de fuite toxique.

Ces tests annuels sont nécessaires pour s’assurer que la population soit «prête à réagir en cas de fuite de produits toxiques», a expliqué Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif, par communiqué.

Ainsi, mercredi, entre 9 h et 12 h 20, dix usines de l’agglomération émettront à tour de rôle et selon un horaire prédéfini, un son montant et descendant d'une durée de trois minutes, qui se fera entendre sur le rayon d'exposition potentiel.

Si un accident industriel réel survient, le déclenchement de la sirène d'alerte serait suivi par l'émission de consignes de sécurité.

Il faut notamment :

-entrer rapidement dans le bâtiment le plus près;

-fermer les portes et les fenêtres ainsi que la ventilation;

-ne pas aller chercher les enfants à l'école afin de ne pas se mettre soi-même ou ceux-ci en danger;

-éviter d'engorger les lignes téléphoniques.

«Les responsables des écoles et des centres de la petite enfance (CPE) du territoire montréalais potentiellement exposés sont sensibilisés à ce type d'événement et connaissent les consignes de sécurité à mettre en place en cas de fuite. Ils sont donc en mesure de prendre soin des enfants et de s'assurer de leur bien-être durant ce type de situation», a-t-il été précisé.