Offrir son spectacle gratuitement sur YouTube: Pierre-Yves Roy-Desmarais lancera-t-il une nouvelle tendance au Québec?

Le 23 septembre dernier, le jour même de son anniversaire, l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais a offert un beau cadeau à ses fans: il a mis en ligne gratuitement sur YouTube son spectacle intégral, Jokes Chapeau Maman Magie Piano. Cette idée audacieuse, une première pour un humoriste établi et grand public au Québec, pourrait faire boule de neige dans le milieu.

«Je voulais donner une deuxième vie au spectacle et qu’il ait la plus grosse visibilité possible», explique au Journal Roy-Desmarais, à propos de son idée de donner son spectacle sur le web.

Dès qu’il a signé son contrat de production avec KoScène [Rachid Badouri, Phil Roy], l’humoriste a signifié à son équipe qu’il souhaitait diffuser gratuitement son spectacle sur YouTube, une fois sa tournée terminée. Sa productrice, Véronique Trépanier, qui a longtemps travaillé chez Juste pour rire, n’avait jamais fait une telle chose dans le passé.

«Pierre-Yves vient du web et on s’est dit que s’il y avait un artiste avec qui on était prêt à essayer ça, c’était bien avec lui», dit-elle.

Le modèle dans le passé, pour un spectacle produit par une boîte d’importance, c’était de le lancer sur DVD, après la fin de la tournée, avant de l’offrir aux réseaux de télé. Avec l’arrivée des plateformes comme Netflix, Tou.tv, Crave et Amazon Prime, les humoristes ont peu à peu délaissé la production de DVD pour diffuser directement leurs spectacles via ces nouveaux joueurs payants.

Réinvestir les profits

Parce que sa tournée a été très rentable – il a donné 256 spectacles devant près de 165 000 personnes –, Pierre-Yves Roy-Desmarais a décidé de réinvestir une partie de son argent dans la captation de son spectacle.

L’humoriste et son équipe chez KoScène n’ont pas lésiné sur les moyens pour tourner du contenu de qualité avec ce spectacle. Réalisée par Alec Pronovost [Maria, Complètement lycée], la captation s’est faite en novembre 2022, durant deux soirs à guichets fermés à l’Olympia. Une troisième journée de tournage a servi pour des gros plans, sans public.

Au moment d’écrire ces lignes, le spectacle comptait déjà plus de 172 000 visionnements sur YouTube. «Je m’étais dit que si on faisait 100 000 vues en un mois, je serais très content, dit Pierre-Yves. On l’a fait en une semaine. C’est malade!»

«Ça va faire des petits»

Ailleurs dans le milieu, la démarche a fait réagir. «Je ne peux pas parler pour les autres, mais les modes comme ça en humour partent souvent quand ce genre d’humoriste là vraiment plus établi fait quelque chose de différent et ça incite d’autres personnes [à faire de même], dit l’humoriste Simon Gouache. Je suis convaincu que ça va faire des petits, c’est sûr et certain.»

«Une captation pour YouTube, comme dans le cas de PYRD, ça va bien fonctionner, mentionne le producteur chez Entourage (Mariana Mazza, P-A Méthot), Éric Young. Parce qu’il a le vent dans les voiles, il a une dégaine intéressante. Dans son cas, je suis convaincu que c’est une bonne stratégie.»

Le producteur ajoute que cette stratégie ne convient toutefois pas à tous les humoristes. Il donne en exemple son poulain, Pierre-Luc Pomerleau, qui connaît un joli succès avec son premier spectacle, Moqueur polyglotte, même s’il est encore assez peu connu du grand public.

«On utilise beaucoup les médias sociaux, mais je ne ferais pas ça avec lui [offrir un spectacle complet gratuitement], dit le producteur. C’est en pleine mouvance. Je ne peux pas aller trop loin des sentiers battus.»

Modèle américain

D’offrir son spectacle gratuitement, sans être rémunéré par YouTube mis à part pour les publicités, il s’agit au Québec d’une idée audacieuse, mais déjà très populaire chez les humoristes aux États-Unis comme Shane Gillis, Joe List, Sam Morril et Stavros Halkias.

«C’est un modèle américain, remarque l’humoriste Charles Pellerin, qui a lui aussi lancé gratuitement son spectacle Cheveux au vent sur YouTube, il y a quelques jours. Comme amateur d’humour, c’est de même que j’ai découvert la plupart de mes humoristes préférés.»

Quand les humoristes s’inspirent des musiciens

L’industrie de l’humour suivra-t-elle les traces de celle de la musique et des plateformes comme Spotify? C’est ce que pensent des humoristes comme Pierre-Yves Roy-Desmarais et Charles Pellerin, qui voient leurs spectacles gratuits diffusés sur YouTube comme une façon d’attirer des spectateurs dans leurs salles.

«L’autre jour, Martin Matte me disait qu’il avait vendu 100 000 DVD [dans sa carrière]. C’est impensable [aujourd’hui]! lance Pierre-Yves. Il y a des musiciens qui vendaient des centaines de millions d’albums avant. Maintenant, ils sont obligés de “streamer” leur musique pour des pinottes sur des plateformes, mais ça attire du monde dans les salles. C’est un peu ça, peut-être, l’avenir. Le streaming à grand déploiement, en espérant que ça attire plus de monde dans tes salles.»

«J’ai décidé de le donner gratuitement pour qu’il y ait des gens qui viennent voir mon prochain spectacle, dit Charles Pellerin. C’est un peu le modèle qu’il y a en musique depuis des années, de donner son album accessible à tous.»

Garder ses droits

En plus de viser l’accessibilité universelle, Pierre-Yves souhaitait aussi garder les droits de son spectacle, ce qui n’est pas possible lorsqu’il est vendu à un diffuseur ou une plateforme.

«J’ai 100% des droits de mon propre contenu, dit-il. Je peux découper le spectacle en clips et en mettre des bouts sur les réseaux sociaux. Je peux faire ce que je veux avec ça.»

En ce moment, un humoriste qui vend son spectacle à une plateforme comme Netflix ou Crave doit libérer ses droits jusqu’à «cinq à sept ans», mentionne la productrice Véronique Trépanier. Durant cette période, il ne peut pas utiliser son contenu.

Pour l’humoriste Simon Gouache, cette contrainte est l’un des désavantages de vendre son spectacle à un diffuseur. «Mon premier spectacle [sorti en 2017], j’aimerais le mettre gratuitement sur YouTube, car je ne le tourne plus et je veux qu’il continue de faire des petits et qu’il rejoigne des gens. Mais je dois attendre que la licence finisse.»

Malgré tout, la télévision reste une avenue intéressante pour quelqu’un qui souhaite rejoindre un large public. «Si tu mets ton spectacle sur YouTube, les gens vont à toi. Et si tu le mets à la télé, tu vas aux gens, dit Simon Gouache, qui a présenté son deuxième spectacle, Une belle soirée, sur les ondes de TVA plus tôt ce mois-ci. J’avais l’impression que j’avais besoin d’aller chercher des gens qui ne me connaissaient pas. [...] Et contrairement à Pierre-Yves, je suis très peu présent à la télé et c’était une belle façon pour moi d’avoir une présence télévisuelle.»

