Pas déçue que «Stranger Things» tire à sa fin: Millie Bobby Brown veut passer à autre chose

La jeune actrice Millie Bobby Brown se dit reconnaissante pour tout ce que la populaire série Stranger Things lui aura amené, mais le temps est venu pour elle de se concentrer sur d’autres projets.

Celle qui incarnait Eleven dans le mégasuccès de Netflix approche la cinquième et dernière saison de l’émission comme sa dernière année au secondaire.

«Quand tu arrives à ta dernière année, tu te dis; go on le fait, puis on s’en va d’ici», a-t-elle déclaré au magazine Glamour, dans une entrevue publiée lundi. «Stranger Things prend beaucoup de temps à produire et m’empêche de créer des histoires qui me passionnent vraiment, je suis donc prête à dire merci et au revoir», ajoute-t-elle.

L’actrice de 19 ans a exprimé sa gratitude envers cette série, qui lui a donné «les outils et les ressources pour devenir une meilleure actrice», en plus de lui avoir permis de créer de belles amitiés.

Le début du tournage de la cinquième saison de Stranger Things était prévu pour l’automne 2023, mais les grèves du côté d’Hollywood retardent le tout. Les friands de science-fiction devront donc attendre minimalement le printemps 2025 avant de voir Millie Bobby Brown reprendre son rôle pour une dernière saison.

Un film avec Chris Pratt

Millie Bobby Brown partagera la tête d’affiche du film The Electric State, prévu pour 2024, avec Chris Pratt. Le tournage de ce long-métrage, produit par les frères Anthony et Joe Russo (Avengers : Infinity War & Endgame), s’est terminé en février 2023.

The Electric State est l’adaptation au grand écran du roman graphique Passagen, de Simon Stålenhag, publié en 2017. L’histoire raconte le périple d’une jeune adolescente en fugue qui tente de retrouver la civilisation dans une Amérique postapocalyptique.

Le mariage s’en vient

AFP

En avril 2023, Millie Bobby Brown s’est fait passer la bague au doigt par son conjoint Jake Bongiovi. Sans s’avancer sur la date de son mariage avec le fils du légendaire Jon Bon Jovi, l’actrice soutient que les préparatifs vont bon train et que le couple a beaucoup de plaisir à planifier cette heureuse journée ensemble.

À voir aussi :