Quels sont les endroits les plus hantés au Canada?

À l’approche d’Halloween, de nombreux amateurs de fantômes, de lieux abandonnés et de maisons hantées sont parfois à la recherche d’endroits qui pourraient réveiller leur peur. Voici un classement des provinces où les frissons seraient garantis.

Pour déterminer les endroits qui ont le plus de potentiel d’être hantés au Canada, la firme BonusFinder Canada a analysé le nombre de monuments commémoratifs, de lieux hantés, de villes fantômes, de propriétés abandonnées et d’espèces d’araignées dans chaque province.

Et malheureusement pour les Québécois amateurs de frissons, la Belle Province figure bonne dernière du classement et est considéré comme la province la moins hantée du Canada.

Le Québec obtient ainsi la note de 3 sur 10 pour son niveau d’épouvante, alors qu’on n’y compte que quatre cimetières pour 10 000 habitants, 0,01 lieu hanté et 0,02 ville fantôme.

Seul moyen d’avoir un peu de frousse au Québec, la province abrite presque la moitié des 1379 espèces d’araignées que l’on retrouve au pays.

Quels sont donc les endroits les plus propices pour une ambiance façon Halloween?

• La Saskatchewan

Pour l’épouvante, il est donc recommandé de se rendre bien plus à l’ouest, et plus précisément en Saskatchewan où l’on observe la plus forte concentration de monuments commémoratifs avec 646 895. La province obtient aussi la plus forte densité de cimetières avec 20 pour 10 000 habitants.

Les histoires de maisons hantées sont par ailleurs fréquentes dans la province, où l’on raconte que la Government House de Regina est hantée par son ancien garde fantôme.

On raconte aussi que les esprits d’anciens soldats et peuples autochtones se font entendre au Fort Battleford, où ils ont malheureusement connu un destin tragique.

• Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador regorge aussi de lieux possiblement hantés et se retrouve à la deuxième place de ce classement, avec notamment 16,5 % de maisons inoccupées.

C’est dans cette province que l’on peut retrouver la légende d’empreintes de pas du diable, où des empreintes en forme de sabot sont gravées dans la roche, signe d’un sinistre pacte avec Satan.

• La Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse compte près de 22 cimetières pour 10 000 habitants et 218 650 monuments commémoratifs, en faisant la 3e province la plus hantée au Canada.

L’histoire de fantôme la plus connue est celle de la Keith’s Brewery, où il serait possible de voir apparaître le fondateur de la brasserie, accompagné d’une odeur de pain fraîchement cuit.