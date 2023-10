Serait-il souhaitable d’interdire le cellulaire en classe?

On fait partie mon mari et moi de ces parents qui ont décidé qu’à table, pendant les repas, le cellulaire était interdit à tout le monde. Ces trois quarts d’heure qu’on consacre à se nourrir, on les consacre aussi à se raconter nos vies et à échanger sur ce qui va bien comme sur ce qui va moins bien, ainsi qu’à élaborer comment on va passer notre fin de semaine.

Je ne vous dirai pas que ce fut une décision facile à prendre au début, mais après quatre mois de ce régime sans cellulaire, plus personne ne rechigne, et on ne se rend même plus compte qu’on est privés de ce petit écran dans nos mains. On aimerait que ce soit pareil à l’école, car, vu qu’on enseigne tous les deux, ce serait tellement plus simple de maintenir la discipline sans avoir à avertir continuellement les pitonneux. Pourquoi le ministre est-il incapable de trancher une bonne fois pour toutes ?

Un couple fier de sa décision

Bravo pour vos bons résultats personnels. Quant au ministre de l’Éducation, et comme je suis favorable comme vous à une interdiction du cellulaire en classe, je souhaite qu’il ose enfin franchir les barrières qui le retiennent encore d’agir en ce sens.