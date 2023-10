The Tea Party et I Mother Earth au Théâtre Capitole: festin de bon vieux rock alternatif avec un extra

Pour les amateurs de rock alternatif canadien des années 1990, une tournée conjointe de I Mother Earth et The Tea Party constituaient déjà une offre alléchante. Pour une poignée de chanceux, lundi soir, au Théâtre Capitole, ça venait avec un délicieux extra.

Une heure avant le coup de départ officiel de ce périple d’un océan à l’autre, quelques dizaines de privilégiés ont pu assister à une courte prestation acoustique réunissant les musiciens des deux formations.

Au menu : des reprises bien tournées de Stevie Wonder (Superstition), Eddie Vedder (Hard Sun), U2 (I Still Haven’t Found What I’m Looking For), des Rolling Stones (Sympathy For The Devil) et une démonstration de la complicité qui semble régner entre ces deux groupes phares de la scène alternative au pays.

Il fallait voir les chanteurs Jeff Martin et Edwin se taquiner pour réaliser que les risques qu’une guerre d’égos ternisse cette tournée semblent bien minces.

The Tea Party: étirer le plaisir

Durant le programme principal, ce même Jeff Martin a été un chef de file hors pair durant le concert de The Tea Party, clairement les chouchous de la foule qui a assisté à ce festin de rock alternatif.

À la manière d’un Dave Grohl, le chanteur et guitariste a mis le public de son bord en jouant la carte de l’humour et en tentant de s’exprimer en français. « Chantez », a-t-il demandé à plusieurs reprises, obtenant aisément la participation de la salle.

Reprendre bêtement les chansons telles qu’elles apparaissent sur les albums, a-t-on aussi constaté, ce n’est pas le truc de Martin, Stuart Chatwood et Jeff Burrows. Pour combler l’heure et quart qui lui était réservé, le trio n’a eu besoin que de huit chansons, tous des succès des années 1990, qu’il a pris plaisir à étirer en évitant habilement le piège de la complaisance.

Le menu était copieux. L’entrée en matière planante de The River, agrémentée de quelques lignes de Sober, de Tool, et les rythmes moyen-orientaux de The Bazaar ont ainsi parfaitement pavé la voie à une intense Psychopomp.

The Tea Party a répété la passe de l’insertion nostalgique en jouant With or Without You, de U2, presque au complet pendant Heaven’s Coming Down.

Temptation et Sister Awake ont aussi fait vibrer les spectateurs qui, malgré le petit nombre de titres au programme, n’avaient aucun oubli majeur à déplorer.

I Mother Earth : retrouvailles sans faille

Tout cela a suivi un événement rare, soit un concert d’I Mother Earth à Québec. La dernière visite ? 1998, au terme d’une décennie où le trio avait fréquenté plusieurs fois le bar le d’Auteuil.

Photo Pascal Huot/Agence QMI

Ceci expliquant peut-être cela, une large portion du public, de toute évidence peu familier avec leur répertoire, a préféré bavarder que de prêter l’oreille à leur performance pourtant inspirée des Ontariens.

Même si des titres marquants de l’album Dig ont été ignorés (pourquoi avoir mis de côté Levitate et So Gently We Go ?), difficile de leur en vouloir : leur rock costaud, assaisonné de percussions latines et d’envolées instrumentales, a bien vieilli et a été livré avec une intensité belle à voir.

Ils avaient même gardé le meilleur pour la fin. En succession, One More Astronaut et Rain Will Fall ont mis un point final explosif à ces retrouvailles.