Toronto FC : Le «légendaire» Michael Bradley accroche ses crampons

Après des années à terroriser le CF Montréal et les autres équipes de la Major League Soccer (MLS), le milieu de terrain du Toronto FC Michael Bradley a choisi de prendre sa retraite au terme de la saison, mardi.

Le match de samedi contre l’Orlando City SC sera l’ultime chapitre de la carrière de l’Américain de 36 ans, et également le dernier d’une autre saison pénible pour les «Reds».

À travers les années, le nom de Bradley a été synonyme de succès pour Toronto. Depuis son arrivée en 2014, les représentants de la Ville Reine ont remporté la Coupe MLS en 2017, ainsi que quatre championnats canadiens.

«Le 13 janvier 2014, je me suis assis à une conférence de presse et dit que je n’avais jamais été “plus excité, plus déterminé et plus motivé pour un défi dans toute ma carrière”. Je pensais chacun de ces mots, a déclaré Bradley par voie de communiqué. Au cours des 10 dernières années, j’ai versé mon sang, ma sueur et mes larmes en aidant ce club du mieux que j’ai pu. Il y a eu des jours incroyables – des moments qui me suivront pour le reste de ma vie – et de mauvais aussi. Mais je n’ai jamais arrêté de donner tout ce que j’avais.»

Toujours d’un grand calme défensivement, Bradley s’est aussi fait passeur pour plusieurs des grands buteurs de l’équipe comme Jozy Altidore, Sebastian Giovinco et Alejandro Pozuelo. Il a marqué 17 fois et fourni 41 mentions d’aide en MLS, lui qui a aussi joué pour les Red Bulls de New York en 2005.

«Pendant la dernière décennie avec le Toronto FC, Michael Bradley est devenu une légende du club. En tant que capitaine pendant plus de 300 matchs, Michael a soulevé plusieurs trophées durant son parcours et a représenté son club de la meilleure des façons», a indiqué le président Bill Manning.

Le natif du New Jersey a eu l’occasion de jouer en Europe pour divers clubs, dont l’AS Roma (Italie), le Borussia Mönchengladbach (Allemagne), Aston Villa (Angleterre) et le SC Heerenveen (Pays-Bas).

Plus dans les plans de la sélection américaine depuis 2019, Bradley a néanmoins été l’un de ses meilleurs porte-couleurs. Invité pour la première fois par Bruce Arena à 18 ans, il a effectué 151 apparitions, soit le troisième plus haut total de l’histoire des États-Unis.