Tramway: «Il faut que le coût soit raisonnable», insiste Legault

« Il n'est pas question, pour le moment, de se retirer » du projet de tramway de Québec, assure Geneviève Guilbault. Mais la mise à jour des coûts sera déterminante pour François Legault, qui maintient que la population sera consultée, sans toutefois préciser comment.

Questionné à savoir si le gouvernement pourrait forcer la Ville de Québec à tenir un référendum sur son projet de tramway, comme certains élus caquistes le réclament en coulisse, « on n’est pas rendus là », s’est borné à répéter le premier ministre, lors d’un point de presse.

Relancé sur la possibilité de laisser tomber le projet (alors que déjà plus de 341 millions $ ont été décaissés pour le réaliser) le chef caquiste a rétorqué qu’il est encore « beaucoup trop tôt » pour se prononcer.

« Moi, je suis d'accord avec ce projet-là, mais je veux d'abord voir le coût. Il faut que le coût soit raisonnable, a-t-il insisté. Donc j'attends avant de répondre. »

Pour l’heure, le premier ministre n’a eu veut que de « rumeurs », à l’effet que « le prix a explosé ».

Au final, « si le tramway est toujours à un coût raisonnable, bien, on appuie le projet », a-t-il assuré.

« Impatient » d’avoir les coûts

Pendant la période des questions au Salon bleu, le chef caquiste s’est dit « impatient » de voir le maire de Québec, Bruno Marchand, dévoiler le coût révisé de son projet.

« La Ville nous dit qu'il devrait être capable de le faire dans les prochaines semaines », a répété le premier ministre. « C'est dans la cour du maire de Québec », a signalé M. Legault.

Le premier ministre a rappelé, comme il l’a annoncé après sa défaite dans Jean-Talon, qu’il souhaite mener une consultation régionale sur la mobilité à Québec. Le mystère demeure quant au mode de consultation qui sera emprunté.

« Que ce soit sur un pont éventuel ou que ça soit sur le tramway, on n'a pas encore décidé de la façon dont on va consulter la population, mais on veut consulter la population », a réitéré M. Legault.

« Un projet à part »

« Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé de référendum », s’est défendue de son côté la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

À l’instar du premier ministre, Mme Guilbault a laissé planer que la forme de la consultation à venir sur la mobilité reste à préciser.

Cette consultation concernera « l'ensemble des projets de mobilité » à Québec, a-t-elle confirmé. Mais « le projet de tramway est un projet à part », a-t-elle souligné.

« La différence (avec le) [...] projet de tramway, c'est que c'est un projet qui est déjà en cours, [...] il est en train de suivre son cours », a-t-elle expliqué.

« Il n'est pas question pour le moment de se retirer de ce projet-là, je veux être claire là-dessus », a insisté la vice-première ministre.