Violence armée à Montréal: un été chaud qui n’a finalement jamais eu lieu

L’été chaud auquel tous les spécialistes s’attendaient n’a finalement pas eu lieu dans la métropole, qui a enregistré une baisse significative du nombre de fusillades durant la période estivale.

En avril dernier, même l’administration de Valérie Plante s’attendait à un festival de fusillades durant l’été. «Oui on va avoir un été chaud, tout le monde le reconnaît, mais ça fait des mois qu’on y travaille», avait d’ailleurs affirmé à l’époque Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville.

L’été chaud tant redouté ne s’est finalement jamais concrétisé, à la lumière des plus récentes statistiques dévoilées mardi par la police de Montréal.

Selon toute vraisemblance, le travail de terrain des policiers et leurs efforts acharnés ont rapporté des dividendes: diminution du nombre de meurtres et de tentatives de meurtre par arme à feu et diminution du nombre de décharges d’arme à feu par rapport à l’été 2022.

Entre le 1er juin et le 30 septembre, 52 événements de violence armée ont eu lieu à Montréal, soit cinq meurtres, 13 tentatives de meurtre et 35 événements où une arme à feu a été déchargée sans que personne ne soit blessé.

Ce sont 19 événements de violence armée de moins que durant la même période en 2022.

«Globalement, les statistiques démontrent donc une baisse des événements par armes à feu de 25,4 % en comparaison à la saison estivale de l'an dernier», a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans un communiqué.

Qui plus est, au cours de ces quatre mois d’été, les policiers montréalais ont arrêté 133 personnes en lien avec des événements impliquant des armes à feu, en plus de saisir 258 armes à feu.

«Nous estimons que l’unité de mesure la plus importante à considérer en matière de violence armée est celle concernant le nombre d’événements qui sont survenus. Nous avons réussi à faire baisser ce nombre de près de 30 % à Montréal depuis le début de l’année et nous sommes satisfaits de cette réduction significative, tout en demeurant pleinement conscients de l’importance de poursuivre nos efforts sur plusieurs fronts», a indiqué l’inspecteur David Shane, porte-parole du SPVM.

La baisse constatée des événements de violence armée dans la métropole est attribuable à plusieurs facteurs, selon les autorités : visibilité policière, enquêtes criminelles, prévention et renseignement.