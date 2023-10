Voici ce qui inspire les Flyers

Les Flyers de Philadelphie n’ont pas besoin de regarder trop loin pour trouver une source d’inspiration.

Cependant, ils ne se meuvent pas d’une autre équipe de hockey, mais plutôt des Phillies de Philadelphie. Le club du baseball majeur dispute présentement la finale de la Ligue nationale, après avoir participé à la Série mondiale l’an dernier.

Nous sommes loin des Flyers, qui sont ouvertement en reconstruction.

«Je pense que les Phillies sont une super comparaison pour nous, simplement en raison d’où ils en étaient il y a un an et demi, lorsqu’ils ne remplissaient pas leur stade et que les choses stagnaient», a déclaré le président des opérations hockey des Flyers, Keith Jones, dont les propos ont été rapportés par le site NHL.com.

«Ils sont devenus bons très rapidement et ils connaissent du succès. Tous leurs partisans sont revenus. C’est ce que nous voulons qui nous arrive.»

«Ça va nous prendre un certain temps, nous voulons retrouver le même type d'énergie dans notre aréna et dans notre organisation, tout en voulant que nos partisans soient heureux de savoir où nous en sommes et où nous allons.»

Avant d'obtenir du succès en éliminatoires, les Phillies ont raté les séries pendant 10 saisons consécutives. De leur côté, les Flyers n’ont pas connu le bonheur de participer aux séries depuis la campagne 2019-2020.

Reconquérir les amateurs

Pour revenir dans les bonnes grâces des partisans de Philadelphie, les Flyers multiplient les initiatives. Lundi dernier, ils ont tenu un entraînement ouvert au public et une centaine de personnes ont fait acte de présence.

«C’est un lundi matin et ils sont venus pour nous encourager. Ça veut tout dire pour nous», a déclaré l’attaquant Scott Laughton.

Ce dernier œuvre pour les Flyers depuis la saison 2012-2013. À l’époque, le Wells Fargo Center était régulièrement plein à craquer.

«Nous commençons à sentir que ça revient, a dit le vétéran de 29 ans. Tout au long de l'été et de la saison morte, il y avait plus de positif autour de nous. Je pense que les gars le ressentent.»

Pour Jones, la reconquête passe par la transparence.

«Nous voulons garder nos partisans informés de ce que nous essayons de faire et de ce que nous prévoyons faire, a-t-il dit en parlant de lui et du directeur général Daniel Brière. Je trouve que c’est vraiment important. Nous devons ça à nos partisans et nous voulons nous assurer qu’ils sentent qu’ils font partie de notre organisation. C’est une véritable priorité pour nous.»