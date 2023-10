DUFOUR, Janik



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le départ trop hâtif de Janik Dufour, à Montréal, le 5 octobre 2023, à l'âge de 56 ans, fille de feu Jean Dufour.Elle laisse dans le deuil sa mère Monique Dufour (née Robitaille), sa fille Jade, sa petite-fille Olivia, son fils Anthony (Katherine Poitras), ses soeurs Mylène, Maude (Daniel Malandruccolo), ses tantes, ses cousins, ses cousines, ses amis et la clientèle et collègues du Centre Emilie-Gamelin où elle a été une bénévole exceptionnelle lors des vingt dernières années.Merci à Mme Mariana Dramilarakis et son équipe.La famille recevra les condoléances au Mausolée Saint-Martin, salle Saint-Pierre (édifice à l'arrière du complexe Memoria), 2159 boul. St-Martin Est Laval,le vendredi 20 octobre de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 19h30.