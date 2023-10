199 otages retenus par le Hamas: le négociateur de l’attentat Charlie Hebdo réagit

Près de deux semaines après l’attaque contre Israël, 199 otages attendent toujours qu’on les libère, leur vie entre les mains du Hamas. S’ils survivent, ils seront vraisemblablement utilisés comme bouclier humain ou monnaie d’échange. Peut-on vraiment les sauver?

Au micro de Yasmine Abdelfadel, via QUB radio, l’ex-négociateur du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), David Corona, doute qu’Israël entame bientôt des négociations.

«Israël et le Hamas sont en train de jouer à [la loi du plus fort]. Je ne pense pas qu’Israël soit en train de négocier, même officieusement», a expliqué l’ancien tireur d’élite.

· Pour tout savoir du processus de négociation avec des terroristes, écoutez l’entrevue avec David Corona via QUB radio :

Jusqu’à aujourd’hui, personne n’a jamais réussi à faire libérer autant d’otages retenus par des terroristes. Cependant, il ne faut pas perdre espoir.

«On peut négocier avec tout le monde. Je ne ferme pas cette porte-là. Ce qui doit prévaloir, c’est sauver des vies», a ajouté David Corona.

L’ex-négociateur a d’ailleurs déjà eu affaire avec des groupes islamistes, notamment lors des attentats de Charlie Hebdo en 2015 et du Super U de Trèbes en 2018.

«Il est possible de récupérer les personnes vulnérables, comme les femmes enceintes et les enfants, mais les terroristes vont toujours se garder un noyau dur pour se préserver d’une attaque brutale et violente», a-t-il souligné.