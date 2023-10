DAIGNEAULT, Yolande



À Saint-Jérôme, 8 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Yolande Daigneault.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Nicole Daigneault et Murielle Daigneault (Jean Chenier), ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre de 13h à 16h au salon de laVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.