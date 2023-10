PERRON née MIREAULT

Fernande



De Richelieu, le 15 octobre 2023, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée Mme Fernande Mireault, veuve de feu Jean Perron, native de Mont-Laurier.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Renée), ses petits-enfants, François, Sylvain (Baya) et Mélanie (Patrick), ses arrière-petits-enfants, Alexandre, Daphné et Zoé, ses frères Rémi et Jean-Marie, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au salon :le samedi 21 octobre 2023 de 11h à 13h suivi de la liturgie en la salle commémorative à 13h.La famille désire remercier le personnel dévoué de la Résidence St-Joseph pour les bons soins prodigués.