PICHETTE, Jean-Paul



C'est le coeur lourd que nous partageons le départ de notre père, Jean-Paul Pichette, survenu paisiblement le 4 octobre 2023 à l'âge de 87 ans.Précédé par ses épouses : feu Monique Lalonde, en secondes noces feu Marie-Blanche Morency et premières noces feu Monique De la Durantaye, il laisse dans le deuil ses filles : Carole (Paul Charbonneau) et Micheline (Guy Ste-Marie), ses petits-enfants : Eric (Karine), Pascal (Karine), Isabelle (Ciaran), Paméla (Jérôme), Olivier (Stéphanie), Louis-Philippe, Izabelle et Sara-Maude, ses 9 arrière-petits-enfants, son frère Jacques et ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 octobre 2023, de 14h à 16h30 à la