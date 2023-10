FARMER, Aline



À L'Assomption, le 7 octobre 2023, à l'âge de 86 ans est décédée Mme Aline Farmer épouse de feu André Bibeau.Elle laisse dans le deuil ses fils Robert (Diane), Michel (Nicole) et Yvon (Louise), ses petits-enfants Mélanie, Caroline (Philippe), Alain, Mathieu (Geneviève) et Laurence (David), ses arrière-petits-enfants Victor, Jules, Olivia et Tristan, son beau-frère Lucien (Monique) et ses belles-soeurs Françoise et Pauline, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1le dimanche 22 octobre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le salon ouvrira à nouveau le lundi matin à 9h et les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Charles-Borromé (3341 chemin Saint-Charles, Terrebonne, QC, J6V 1B4).