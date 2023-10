Adele a arrêté de boire parce qu’elle était «littéralement alcoolique»

La chanteuse britannique Adele a rompu avec l’alcool après avoir été «littéralement alcoolique» dans sa vingtaine, a-t-elle confié à ses admirateurs qui assistait à un concert dans le cadre de sa résidence à Las Vegas.

Lors d’un spectacle tenu au Colisée du Ceasars Palace samedi, l’artiste de 35 ans a affirmé qu’elle avait «arrêté de boire il y a environ deux ou trois mois. C’est ennuyeux. J’étais littéralement alcoolique dans ma vingtaine, ça me manque tellement».

«Tu dégusteras ton Whiskey Sour pour moi, a-t-elle dit à un spectateur. Je suis tellement jalouse».

Ce n’est pas la première fois que l’interprète de Someone Like You parle de sa relation problématique avec l’alcool.

La chanteuse a confié au magazine Vogue l’an dernier que sa consommation était devenue problématique pendant la pandémie. Elle commençait à boire de plus en plus tôt, pendant la journée.

«J’ai toujours eu une relation fusionnelle avec l’alcool. C’est une substance qui me fascine. C’est ce qui m’a éloignée de mon père. J’ai toujours voulu comprendre ce que l’alcool avait de si merveilleux», a-t-elle dit.

Adele a aussi confié à Oprah Winfrey qu’elle avait arrêté de boire après le décès de son père, en mai 2021.

«Être sobre et boire de l’eau, c’est une belle façon d’apprendre à se connaître soi-même», avait-elle dit lors de l’entrevue télévisée.

30, le quatrième album de la chanteuse, propose la chanson I Drink Wine qui parle du fait de noyer ses problèmes d’adultes dans l’alcool.

La résidence d’Adele à Las Vegas se termine le 4 novembre 2023.

- D'après les informations du Guardian

